Істерика глави "Роскосмосу": Рогозін пожалівся на SpaceX та Ілона Маска

Очільник "Роскосмосу" не вперше проявляє незрозумілу та не зовсім адекватну поведінку. Цього разу Дмитрій Рогозін пожалівся на SpaceX в своєму твітері. Відповідь від Маска не забарилася.

Нещодавня серія твітів Ілона Маска і Дмитрія Рогозіна вилилася в діалог, що містить взаємні критичні зауваження.

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В чому справа

Все почалося з того, що глава "Роскосмосу" заявив, що ринкова ціна пуску SpaceX становить близько 60 мільйонів доларів, при цьому NASA платить за ті ж послуги "від півтора до чотирьох разів більше".

Коментуючи новину про майбутнє 30% зниження ціни на запуски "Роскосмосу" Маск зазначив, що проблема російських ракет полягає в неможливості їх повторного використання. Дмитро Рогозін, в свою чергу, заявив, що "Роскосмос" не потребує вказівок Вашингтона.

Головними "аргументами" Рогозіна у бік SpaceX стали відверто смішні звинувачення в тому, що компанія Маска лобіює санкції проти Росії та "Роскосмосу" і демпінгує ціни на запуски приховуючи реальну їх вартість.

В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень https://t.co/kJFzlm809m — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 11, 2020

Рогозін навіть вдався до однієї з теорій змови заявивши, що SpaceX насправді фінансується з бюджету США і без цих грошей на ринку вона б не протрималася.

На це Ілон Маск відповів цифрами, зазначивши, що ракети SpaceX підлягають повторному використанню на 80%, в той час коли ракети "Роскосмосу" відновлювані аж на 0%.

SpaceX rockets are 80% reusable, theirs are 0%. This is the actual problem. — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2020

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