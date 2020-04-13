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Істерика глави "Роскосмосу": Рогозін пожалівся на SpaceX та Ілона Маска

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Ілон Маск / induced

Очільник "Роскосмосу" не вперше проявляє незрозумілу та не зовсім адекватну поведінку. Цього разу Дмитрій Рогозін пожалівся на SpaceX в своєму твітері. Відповідь від Маска не забарилася.

Нещодавня серія твітів Ілона Маска і Дмитрія Рогозіна вилилася в діалог, що містить взаємні критичні зауваження.

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В чому справа

Все почалося з того, що глава "Роскосмосу" заявив, що ринкова ціна пуску SpaceX становить близько 60 мільйонів доларів, при цьому NASA платить за ті ж послуги "від півтора до чотирьох разів більше".

Коментуючи новину про майбутнє 30% зниження ціни на запуски "Роскосмосу" Маск зазначив, що проблема російських ракет полягає в неможливості їх повторного використання. Дмитро Рогозін, в свою чергу, заявив, що "Роскосмос" не потребує вказівок Вашингтона.

Головними "аргументами" Рогозіна у бік SpaceX стали відверто смішні звинувачення в тому, що компанія Маска лобіює санкції проти Росії та "Роскосмосу" і демпінгує ціни на запуски приховуючи реальну їх вартість.

Рогозін навіть вдався до однієї з теорій змови заявивши, що SpaceX насправді фінансується з бюджету США і без цих грошей на ринку вона б не протрималася.

На це Ілон Маск відповів цифрами, зазначивши, що ракети SpaceX підлягають повторному використанню на 80%, в той час коли ракети "Роскосмосу" відновлювані аж на 0%.

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Автор: Михайло Года
Теги: Роскосмос SpaceX Новини Техно Техно Космос
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