Історичний момент: китайський апарат Chang'e 4 успішно сів на зворотному боці Місяця

Китайський апарат для дослідження Місяця Chang'e 4 в четвер успішно здійснив посадку на зворотному боці природного супутника Землі. Це перша в історії людства успішна м'яка посадка на зворотну сторону Місяця.

Про це повідомило видання CNN.

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Третього грудня о 4:26 за київським часом апарат Chang'e 4 здійснив успішну посадку на зворотному боці Місяця.

Місія Chang'e 4, в яку входить посадковий апарат і ровер, була запущена в космос на борту ракети "Великий похід 3B" 8 грудня з майданчика космодрому Січан, розташованого в південно-західній провінції Китаю Сичуань.

Оскільки період обертання Місяця навколо власної осі збігається з періодом обертання навколо Землі, Місяць постійно обернений до нашої планети однією й тією ж стороною, водночас інша його сторона, "зворотна", виявляється недоступною для спостережень із Землі.

У своїй програмі дослідження Місяця Китай широко використовує міжнародне співробітництво: так, чотири наукові інструменти для цієї місії розроблені і побудовані вченими з Нідерландів, Німеччини, Швеції та Саудівської Аравії.

Очільник NASA привітав досягнення колег з Китаю, відзначивши важливість та історичність моменту.

Congratulations to China’s Chang’e-4 team for what appears to be a successful landing on the far side of the Moon. This is a first for humanity and an impressive accomplishment! pic.twitter.com/JfcBVsjRC8 — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 січня 2019 р.

Що робитиме Chang'e 4 на Місяці?Науковими завданнями місії будуть астрономічні спостереження на низьких частотах радіодіапазону, проведення оглядів місцевості і форм рельєфу, аналіз мінерального складу і структури верхніх шарів місячної поверхні, а також вивчення нейтронного випромінювання і нейтральних атомів – що дозволить скласти уявлення про умови на зворотному боці Місяця, згідно CNSA.

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