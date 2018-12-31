Історичний момент: китайський апарат Chang'e 4 успішно сів на зворотному боці Місяця

8318 Читать новость на русском
Chang'e 4 успішно сіла на зворотній стороні Місяця
Chang'e 4 успішно сіла на зворотній стороні Місяця / Фото з відкритих джерел

Китайський апарат для дослідження Місяця Chang'e 4 в четвер успішно здійснив посадку на зворотному боці природного супутника Землі. Це перша в історії людства успішна м'яка посадка на зворотну сторону Місяця.

Про це повідомило видання CNN.

Читайте також: Фото з "краю Всесвіту": New Horizons надіслав знімок Ultima Thule

Третього грудня о 4:26 за київським часом апарат Chang'e 4 здійснив успішну посадку на зворотному боці Місяця.

Місія Chang'e 4, в яку входить посадковий апарат і ровер, була запущена в космос на борту ракети "Великий похід 3B" 8 грудня з майданчика космодрому Січан, розташованого в південно-західній провінції Китаю Сичуань.

Оскільки період обертання Місяця навколо власної осі збігається з періодом обертання навколо Землі, Місяць постійно обернений до нашої планети однією й тією ж стороною, водночас інша його сторона, "зворотна", виявляється недоступною для спостережень із Землі.

У своїй програмі дослідження Місяця Китай широко використовує міжнародне співробітництво: так, чотири наукові інструменти для цієї місії розроблені і побудовані вченими з Нідерландів, Німеччини, Швеції та Саудівської Аравії.

Очільник NASA привітав досягнення колег з Китаю, відзначивши важливість та історичність моменту.

Що робитиме Chang'e 4 на Місяці?Науковими завданнями місії будуть астрономічні спостереження на низьких частотах радіодіапазону, проведення оглядів місцевості і форм рельєфу, аналіз мінерального складу і структури верхніх шарів місячної поверхні, а також вивчення нейтронного випромінювання і нейтральних атомів – що дозволить скласти уявлення про умови на зворотному боці Місяця, згідно CNSA.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Космос Китай Місяць
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
2 січня 21:05 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 1474
Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
1 січня 13:03 Найкращий бюджетник: який недорогий смартфон був найкращим у 2018 році – опитування
3522
Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
31 грудня 2018 08:07 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
4018
Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
30 грудня 2018 16:02 Найкращі ґаджети 2018 року – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 3034
Найочікуваніші ігри 2019 року
30 грудня 2018 12:00 Найочікуваніші ігри 2019 року
Михайло Года 1371
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
29 грудня 2018 20:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
Ірина Полицька 3980
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук