24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

IT-компанії в США зменшують розміри офісів: віддалена робота виявилась ефективною

- Читать новость на русском
Віддалена робота виявилась ефективною / unsplash.com

У США віддалена робота в IT-компаніях виявилась ефективною, продуктивність роботи працівників не знизилась. Тож деякі підприємці вирішили скоротити оренду офісної нерухомості.

Зокрема, керівники компаній Oracle і Okta вирішили скоротити розміри офісів, залишивши частину співробітників працювати віддалено, передає AIN.UA.

До теми Криза в українській IT-сфері: половина компаній втрачає замовників, 20% скорочують зарплати

У чому економія

Як розповів засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон, 136 тисяч співробітників компанії працюють віддалено, але це не впливає на ефективність їхньої роботи.

Тож керівництво прийшло до рішення відмовитись від оренди частини офісної нерухомості. Це дасть змогу компанії суттєво економити.

До такого ж рішення прийшли у компанії Okta. Там розповіли, що планували розширювати офіс, але карантин показав, що співробітники добре працюють в домашніх умовах, тож збільшувати офісні приміщення немає сенсу.

При цьому частину офісів залишать, але зроблять їх більш гнучкими, тобто робітники самі обиратимуть, де їм працювати.

Віддалена робота як тенденція

До речі, експерти вже говорять, що після закінчення карантину компанії почнуть переглядати своє ставлення до роботи в офісі. Адже віддалена робота забезпечить економію для бізнесу, при цьому зберігає комфортні умови праці для робітників.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
20 квітня 08:03 Як обрати очищувач повітря: практичні поради
Михайло Года
19 квітня 21:04 Huawei P40: чим цікавий один з найкращих камерофонів на ринку
Ірина Полицька
19 квітня 18:08 Як успішно перейти на дистанційне навчання: досвід Запорізького медуніверситету
19 квітня 08:02 Zoom – зручний додаток для відеоконференцій: як працює і де завантажити програму
Михайло Года
18 квітня 21:12 Професіоналізм не має статі: як жінці підкорити ІТ-сферу
Ірина Полицька

Новини
Більше новин