IT-компанії в США зменшують розміри офісів: віддалена робота виявилась ефективною

У США віддалена робота в IT-компаніях виявилась ефективною, продуктивність роботи працівників не знизилась. Тож деякі підприємці вирішили скоротити оренду офісної нерухомості.

Зокрема, керівники компаній Oracle і Okta вирішили скоротити розміри офісів, залишивши частину співробітників працювати віддалено, передає AIN.UA.

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У чому економія

Як розповів засновник компанії Oracle Ларрі Еллісон, 136 тисяч співробітників компанії працюють віддалено, але це не впливає на ефективність їхньої роботи.

Тож керівництво прийшло до рішення відмовитись від оренди частини офісної нерухомості. Це дасть змогу компанії суттєво економити.

До такого ж рішення прийшли у компанії Okta. Там розповіли, що планували розширювати офіс, але карантин показав, що співробітники добре працюють в домашніх умовах, тож збільшувати офісні приміщення немає сенсу.

При цьому частину офісів залишать, але зроблять їх більш гнучкими, тобто робітники самі обиратимуть, де їм працювати.

Віддалена робота як тенденція

До речі, експерти вже говорять, що після закінчення карантину компанії почнуть переглядати своє ставлення до роботи в офісі. Адже віддалена робота забезпечить економію для бізнесу, при цьому зберігає комфортні умови праці для робітників.

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