Із керівництва компанії Tesla зняли обвинувачення у шахрайстві: деталі

Федеральний суд Сан-Франциско вдруге відхилив позов із звинуваченнями у шахрайстві із цінними паперами компанії Tesla. Відзначимо, позов до суду подали акціонери компанії, стверджуючи, що виробник вводив в оману користувачів щодо виробничого статусу електромобіля Model 3.

Як повідомляє 3DNews, окружний суддя США встав на сторону виробника електромобілів, відмовивши в задоволенні позову, поданого в жовтні 2017 року. Суддя Брейєр відхилив первісний позов в серпні, але дозволив позивачам подати його знову за умови внесення виправлень.

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Деталі позову. Позовна претензія, що має статус колективного позову, об'єднує акціонерів, які придбали акції Tesla в період з 3 травня 2016 року по 1 листопада 2017 року.

У позові стверджується, що акціонери купували "штучно роздуті" акції, тому що Маск та інші керівники компанії ввели їх в оману своїми повними оптимізму заявами про нарощуванні обсягів випуску Model 3, приховуючи, що компанія була "жахливо не підготовлена" до виробництва автомобіля.



Компанію Tesla виправдали в суді

Реакція керівництва виробника електрокарів. Tesla в свій захист повідомила, що вона охоче ділилася інформацією про проблеми з виробництвом Model 3, включаючи неодноразові заяви Маска про те, що компанія переживає справжнісіньке "виробниче пекло".

У свою чергу, суддя вказав на те, що позивачі, які звинувачували компанію в шахрайстві, ігнорували "неодноразові попередження Tesla про виробничі ризики Model 3".

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