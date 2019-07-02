Із MacBook Air 2018 року виникли проблеми: у чому причина

Не встигла компанія Apple опублікувати повідомлення про повернення серії лептопів MacBook Pro через ризик займання, як в мережі з'явилася інформація про ще одну "неблагонадійну" продукцію компанії. Цього разу проблеми виникли із ноутбуками MacBook Air.

Як повідомляє Patently Apple, до "групи ризику" цього разу потрапили 13-дюймові MacBook Air 2018 року випуску.

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Що не так з ноутбуками? За наявною інформацією, деякі пристрої лінійки були випущені з дефектами материнської плати. Як повідомляють мережеві джерела, йдеться про "дуже малу кількість" ноутбуків.

Примітно, що на сайті компанії не було опубліковано відповідної заяви, імовірно через невелике число "постраждалих" покупців. Невідома й точна причина відкликання пристроїв.

В мережі можна знайти згадки про проблеми з живленням і відгуки власників зазначеної лінійки про те, що їх MacBook Air просто не увімкнувся при покупці.

Як Apple вирішить проблему? Покупці проблемних апаратів будуть сповіщені про необхідність відвідування авторизованого сервісу або фірмового магазину Apple для проведення безкоштовного гарантійного ремонту.

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Всім, хто зіткнувся з аналогічною проблемою, Apple запропонує програму безкоштовного ремонту протягом чотирьох років з дати покупки ноутбука.

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