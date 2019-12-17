JBL показала "вічні" навушники, яким не потрібна зарядка

281 Читать новость на русском
JBL Reflect Eternals / Скріншот

Бездротові навушники обіцяють любителям музики новий рівень свободи, але необхідність регулярно їх заряджати псує ідеальну картину. Виробник аудіотехніки JBL пропонує потенційне рішення – і просить підтримати його на краудфандінговой платформі Indigogo.

Що пропонує JBL

Цікаво: Xiaomi надумала залишити стоматологів без заробітку

Прототип бездротових навушників, розроблений інженерами JBL, підключається до пристроїв користувача через Bluetooth, як звичайні бездротові навушники. Акумулятор на 700 мАг можна повністю зарядити за дві години через USB-шнур. Запасу енергії вистачить на 24 години звучання, що само по собі непогано.

Але найцікавіше у тому, що в дужки кріплення навушників вбудований матеріал, що вбирає сонячні промені. Цю фольгу виробляє шведська компанія Exeger під брендом Powerfoyle. На відміну від панелей, вона генерує енергію не тільки в сонячний день, але і в приміщенні, в умовах штучного або розсіяного природного освітлення.

Навушники JBL Reflect Eternals

Автономність

Розробники гарантують, що при повному заряді батареї півтори години просто неба достатньо, щоб продовжити роботу навушників до 68 годин – в залежності від умов освітлення.

Дві години в день на вулиці дозволять навушникам працювати протягом 168 годин, а 2,5 години зроблять музику практично нескінченною.

Інші функції JBL Reflect Eternals 

Навушники сумісні з Google Voice Assistant і Amazon Alexa. Модель також забезпечена системою зв'язку, гарнітурою та фільтрацією фонових звуків.

Дата виходу й ціна

Компанія просить підтримати проєкт на краудфандинговій платформі Indigogo. Перші учасники можуть придбати JBL Reflect Eternals за 144 долари. Поставки навушників заплановані на жовтень 2020.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
сьогодні
27059
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
16 грудня 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 998
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 776
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2179
14 грудня 14:31 Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
Сергій Матусовський 2532
14 грудня 08:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 4219
Новини
Більше новин
Залиште відгук