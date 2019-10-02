Кабель для злому iPhone та Mac надійде у масовий продаж

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Кабель для злому iPhone та Mac надійде у масовий продаж
Кабель для злому iPhone та Mac надійде у масовий продаж / Unsplash

Незабаром після анонсу кабелів Lightning, які дають змогу дистанційно зламати iPhone та Mac, їх автор оголосив про початок серійного виробництва подібних аксесуарів. Вже незабаром девайс з'явиться в масовому продажі.

Що відомо про пристрій? Хакерський інструмент, який отримав назву O.MG Cable, створений на основі оригінальних кабелів Lightning, тому виглядає дуже реалістично. Відмінність полягає в спеціальному чіпі, що забезпечує бездротовий доступ до пристроїв Apple, повідомляє ubergizmo.

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На виставці Def Con творець продав кілька кабелів за 200 доларів кожен. Скільки він буде коштувати після початку серійного випуску, даних поки немає.

Я підтримую суперпрозорий процес. (Практично) кожен, хто виробляє щось, має намір зберігати мовчання до дня релізу, коли представить річ цілком, вже готову до продажу або, як мінімум, дата початку продажів відома,
– підкреслив розробник пристрою.

Як себе захистити? Вихід для тих, хто всерйоз побоюється злому за допомогою подібного пристрою – купувати оригінальні аксесуари безпосередньо у Apple. Також технологія має деякі обмеження – зловмисник і його обладнання для злому повинні знаходитися на відстані не більше 90 метрів від чіпа.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple MacBook iPhone хакери
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