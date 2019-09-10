Кабмін шукає IT-шників: оприлюднили перелік вакансій

У Кабінеті Міністрів шукають IT-фахівців. У команді потребують фахівців різних рівнів. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook.

Дубілет також надав перелік цих вакансій, а також короткий опис вимог.

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Зокрема, у Кабміні шукають керівників держапідприємств або проектів. Від кандидатів вимагають управлінський досвід і досвід роботи в ІТ.

Також є вакансії для таких спеціалістів — CTO, Tech Lead та Senior Dev. Кандидати мають володіти мовами програмування - Python, Ruby, JavaScript, Java, C++ – залежно від проектів.

Ще одна вакансія — бізнес-аналітик. Як пояснив Дубілет, в Кабінеті Міністрів багато бізнес-процесів, які треба дослідити, спростити та оцифрувати. Саме цим і займатимуться майбутні працівники.

Крім того, шукають спеціалістів з бази даних, DevOps (cloud computing, CI/CD, deployment process),а також спеціалістів з кібербезпеки. Від останніх вимагають досвід роботи за міжнародними стандартами та, можливо, КСЗІ.

Куди звертатись? Якщо ви маєте знання та досвід та хочете працювати в Кабміні, потрібно надіслати резюме та короткий супровідний лист на електронну адресу [email protected]

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