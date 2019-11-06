Кадри дня: NASA показало панораму зоряного неба

125 Читать новость на русском
Апарат TESS
Апарат TESS / exoplanets.nasa.gov

Агентство NASA створило величезну панораму зоряного неба південної півкулі. Це вдалось зробити за допомогою кадрів, що зробив так званий "мисливець за екзопланетами" Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Як сказано на сайті агентства, TESS спостерігав за південним небом у пошуках екзопланет протягом року. Він робив фото що півгодини, для цього були спеціальні 4 камери.

Цікаво: Curiosity надіслав нові фото Марсу: неймовірні знімки

Таким чином апарат намагався виявити затемнення зірок через прохід перед ними планет. Результатом його роботи стало виявлення 29 екзопланет, які вже підтвердили, та ще близько 1000 очікують підтвердження.

NASA показало панораму зоряного неба

Так виглядає панорама зоряного неба

Однак, окрім екзопланет пристрій зафіксував комету, кілька вибухів наднових і навіть спалах від зірки, яку розірвала на частини чорна діра.

Як з'явилась панорама? Загалом, за рік роботи TESS накопичив 20 терабайт знімків. Тож агентство використало 208 фото і об’єднало їх у панораму південного неба, розділену на 13 секторів.

Після завершення спостереження за південним небом TESS протягом року вивчатиме північне.

NASA показало панораму зоряного неба

Панораму розбили на 13 секторів

Що таке екзопланета? Це планета за межами сонячної системи, що дрейфує космічним простором, або обертається навколо своєї зірки. Станом на 2019 рік, всього зареєстровано 4107 екзопланет в 3057 системах. Загальна кількість екзопланет у нашій галактиці може сягати сотень мільярдів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
сьогодні
29995
Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно NASA Техно Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
сьогодні 09:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 13816
Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
5 листопада 21:04 Як захистити свою техніку від вірусів та хакерських атак: правила, які повинен знати кожен
2078
Xiaomi Mi Watch представили офіційно: чим цікавий смарт-годинник та його ціна
5 листопада 14:09 Xiaomi Mi Watch представили офіційно: чим цікавий смарт-годинник та його ціна
Ірина Полицька 1353
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
4 листопада 09:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2757
Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
3 листопада 22:02 Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
Олена Кандяк 745
Новини
Більше новин
Залиште відгук