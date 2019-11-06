Кадри дня: NASA показало панораму зоряного неба

Агентство NASA створило величезну панораму зоряного неба південної півкулі. Це вдалось зробити за допомогою кадрів, що зробив так званий "мисливець за екзопланетами" Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Як сказано на сайті агентства, TESS спостерігав за південним небом у пошуках екзопланет протягом року. Він робив фото що півгодини, для цього були спеціальні 4 камери.

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Таким чином апарат намагався виявити затемнення зірок через прохід перед ними планет. Результатом його роботи стало виявлення 29 екзопланет, які вже підтвердили, та ще близько 1000 очікують підтвердження.

Так виглядає панорама зоряного неба

Однак, окрім екзопланет пристрій зафіксував комету, кілька вибухів наднових і навіть спалах від зірки, яку розірвала на частини чорна діра.

Як з'явилась панорама? Загалом, за рік роботи TESS накопичив 20 терабайт знімків. Тож агентство використало 208 фото і об’єднало їх у панораму південного неба, розділену на 13 секторів.

Після завершення спостереження за південним небом TESS протягом року вивчатиме північне.

Панораму розбили на 13 секторів

Що таке екзопланета? Це планета за межами сонячної системи, що дрейфує космічним простором, або обертається навколо своєї зірки. Станом на 2019 рік, всього зареєстровано 4107 екзопланет в 3057 системах. Загальна кількість екзопланет у нашій галактиці може сягати сотень мільярдів.

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