Камера Samsung Galaxy Note 10+ 5G – експерти дали свою оцінку

Нещодавно компанія Samsung офіційно представила свій новий флагман Galaxy Note 10+ з підтримкою технології 5G. Новинка отримала одразу 4 модулі основної камери. Тож експерти DxOMark вирішили протестувати можливості камери.

Загалом, камери отримали дуже високий бал – 113 балів. Це на бал вище, ніж у камерофон Huawei P30 Pro та його побратим Samsung Galaxy S10 5G.

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Що стосується якості фото, що новинку оцінили у 118 балів, і це все ж на бал менше, ніж у Huawei P30 Pro. А от Galaxy S10 5G отримав ще на бал нижчу оцінку – 117 балів, як і "вбивця флагманів" OnePlus 7 Pro.

"Хоча результати в цілому схожі з показниками версії камери Galaxy S10 5G, деякі налаштування алгоритмів обробки поліпшили якість зображення", – кажуть експерти.

Переваги камери. На думку експертів, Samsung Galaxy Note 10+ 5G пропонує відмінну експозицію з широким динамічним діапазоном, яскравими кольорами і високим рівнем деталізації при чому це у різних умовах освітлення.

Що стосується відео, то експерти теж залишились враженими. Оцінка від DxOMark Video – 101 бал, що робить смартфон найкращим пристроєм для відеозйомки. Камера точно передає зображення майже у всіх умовах, з широким динамічним діапазоном.

Фронтальну камеру оцінили у 99 балів – це також найкращий результат в рейтингу. Камеру похвалили за хорошу експозицію, передачу деталей і якісну роботу автофокусу.

Недоліки. Серед недоліків камери експерти назвали деякі перенасичені кольори, випадковий шум в темних місцях при зйомці в приміщенні і на вулиці, а також деякі помилки оцінки глибини в режимі боке.

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