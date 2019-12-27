Камера Samsung Galaxy S11+ на свіжому рендері виглядає набагато краще

Виконання камери флагманського смартфона Samsung Galaxy S11+ на рендерах, опублікованих в мережі раніше, дуже сильно дивувало асиметрією розташування датчиків. Однак на свіжих рендерах з надійного джерела камера виглядає вже нормально.

З чуток, Samsung спеціально дезінформувала громадськість і сприяла появі в мережі "неправильних" зображень – щоб ніхто не здогадався, як в реальності виглядає камера Galaxy S11+, повідомляє Sammobile.

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Таке розташування датчиків сприймається цілком нормально, і цілком може бути, що камера смартфона буде виглядати саме так. До того ж картинка опублікована джерелом, яке непомічене в поширенні підробок.



Схоже нова камера Samsung Galaxy S11+ виглядатиме саме так

Судячи з цієї картинки, нижній модуль – це перископна камера, що забезпечує п'ятикратний оптичний зум. Середній модуль, ймовірно, є основною камерою з сенсором на 108 Мп. Два інших модулі – камера 3D ToF і ширококутна камера.



Старі рендери з "жахливою" камерою

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