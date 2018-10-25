Камера Xiaomi Mi Mix 3 знімає на рівні найдорожчого смартфона Samsung

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Xiaomi Mi Mix 3: тест камери
Xiaomi Mi Mix 3: тест камери / Фото з вільних джерел

Компанія DxO Labs, яка володіє відомим сервісом DxOMark, що займається професійним порівнянням камер, опублікувала результати тестування смартфона Xiaomi Mi Mix 3. Відзначимо, що новинка, яку представили менше доби тому, наздогнала за якістю зйомки найновіший флагман від Samsung.

Про це повідомляється на офіційному сайті DxOMark.

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Фахівці оцінили китайського дебютанта на рівні Samsung Galaxy Note 9 – найдорожчого флагмана корейського виробника на даний момент. Xiaomi Mi Mix 3 набрав 103 бали в середньому по фото і відео.

Оновлений рейтинг камер смартфонів від DxOMark
Оновлений рейтинг камер смартфонів від DxOMark

Якщо брати тільки фотографію, то Xiaomi Mi Mix 3 оцінений в 108 балів, що ставить його в один ряд з кращими камерофонами. В якості головних переваг відзначаються точна передача кольору при будь-якому освітленні і особливо поза приміщеннями, швидкий і точний автофокус, якісний спалах.

Xiaomi Mi Mix 3
Як знімає камера Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3
Фото, зроблене на смартфон Xiaomi Mi Mix 3

За відео смартфон отримав 93 бали, на одному рівні з Xiaomi Mi 8. Фахівці відзначили поліпшену стабілізацію зображення, що особливо позначається при сповільненій зйомці. Цифрова та оптична стабілізація дозволили знизити кількість розмитих кадрів.

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Теги: Техно Смартфони Xiaomi Samsung
Джерело: Техно
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