Камера з 6 модулями: з'явились характеристики унікального смартфона від Sony

Раніше ми вже писали про чутки, що компанія Sony планує випустити смартфон з 6 модулями основної камери. Тепер в мережі з'явились деякі характеристики майбутньої новинки.

Отож, як повідомляє джерело, загалом усіх датчиків буде 8. Фронтальна камера буде двомодульна з роздільною здатністю 0,3 Мп (ToF) і 20 Мп. Основна камера отримає 6 модулів з роздільною здатністю 48, 20, 16, 12, 8 і 0,5 Мп.

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Основний модуль матиме змінну діафрагму (f/1.2 і f/2.4). Таку ж діафрагму матиме 12-мегапіксельний датчик.

При цьому інсайдер додав, що у фінальному результаті показники камери можуть відрізнятися.

As I mentioned last week there's going to be a new Sony phone. Today I heard some things regarding it's camera specs:



The specs might be different in the final product do to this device still being in development. The images are based on imagination.



Enjoy the specs! pic.twitter.com/pKWR7L9dTT — Max J. (@Samsung_News_) 18 июня 2019 г.

Як відомо, максимальна кількість модулів для камери — 5. Таку камеру має Nokia 9 PureView. Усі датчики працюють як єдиний механізм завдяки технології Light. Чи буде оснащений смартфон Sony такою технологією — поки даних немає.

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