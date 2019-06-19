Камера з 6 модулями: з'явились характеристики унікального смартфона від Sony
Раніше ми вже писали про чутки, що компанія Sony планує випустити смартфон з 6 модулями основної камери. Тепер в мережі з'явились деякі характеристики майбутньої новинки.
Отож, як повідомляє джерело, загалом усіх датчиків буде 8. Фронтальна камера буде двомодульна з роздільною здатністю 0,3 Мп (ToF) і 20 Мп. Основна камера отримає 6 модулів з роздільною здатністю 48, 20, 16, 12, 8 і 0,5 Мп.
Читайте також: Xiaomi висміяла смартфони із вирізом на екрані: кумедні ролики
Основний модуль матиме змінну діафрагму (f/1.2 і f/2.4). Таку ж діафрагму матиме 12-мегапіксельний датчик.
При цьому інсайдер додав, що у фінальному результаті показники камери можуть відрізнятися.
Як відомо, максимальна кількість модулів для камери — 5. Таку камеру має Nokia 9 PureView. Усі датчики працюють як єдиний механізм завдяки технології Light. Чи буде оснащений смартфон Sony такою технологією — поки даних немає.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно