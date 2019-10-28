Камеру iPhone 11 Pro порівняли з професійним фотоапаратом Canon: неочікуваний результат

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Камеру iPhone 11 Pro порівняли з професійним фотоапаратом Canon
Камеру iPhone 11 Pro порівняли з професійним фотоапаратом Canon / Фото з вільних джерел

Замість традиційного порівняння камери iPhone 11 Pro з іншими смартфонами відеоблогер Matti Haapoja вирішив порівняти новинку із професійною камерою. Опонентом нового iPhone став фотоапарат Canon за 7 500 доларів.

Особливості тесту. Для тесту Haapoja вибрав Canon 1DX Mark II. На відео пропонується визначити, які знімки зроблені на смартфон, а які – на професійну камеру. До того ж блогер додав фото, що демонструють можливості нового iPhone, повідомляє 9to5mac.

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Haapoja спеціально зазначив, що сенсор дзеркалки крупніший, за модуль камер смартфона, а в найдешевшій конфігурації Canon 1DX Mark II коштує дорожче топового iPhone 11 Pro. Більш того, ціна окремо взятого об'єктива фотоапарата вище, ніж у пристроїв Apple.


Приклад зйомки на різні камери

Недоліки iPhone. Як вказали багато коментаторів, найпростіший спосіб розрізнити зображення – подивитися на їх фон і порівняти ефект боке. Адже на деяких кадрах з iPhone розмиття злегка перебільшено, а місцями його немає в кутах композиції.

Серед переваг Canon блогер зазначив можливість заміни оптики і низку інших функцій, але якщо треба розмістити фото в Instagram або іншій соціальній мережі, професійна зйомка не так вже необхідна.

Порівняння камери iPhone 11 Pro та Canon 1DX Mark II – дивіться відео

При цьому знайшлися переваги і у iPhone: наприклад, програмна обробка зображень і їх негайна корекція за допомогою того ж ґаджета, на який зроблений знімок.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно iPhone 11 Apple iPhone Canon
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