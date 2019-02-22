Камеру Samsung Galaxy S10 Plus визнали найкращою на ринку

Під час презентації стало зрозуміло, що новий смартфон Galaxy S10 Plus отримав дуже потужну камеру. Зараз це довели і тести. Так, камера флагмана Samsung отримала такий же бал, як Huawei Mate 20 Pro і Huawei P20 Pro (цей смартфон утримував лідерство на ринку камерофонів).

Як пише Android Authority, Galaxy S10 Plus отримав 114 балів за фотографії основним модулем камер. Стільки ж балів набрав і Mate 20 Pro і P20 Pro. Він також набрав 97 балів за відео. У цьому показнику Mate 20 Pro виявився кращим, але всього на 1 бал.

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У чому Galaxy S10 Plus найкращий. Новий смартфон отримав подвійну фронтальну камеру. Завдяки цьому у тестуванні він показав кращий результат, ніж флагман від Huawei – 96 балів проти 75 балів.

Фото, зроблене на Samsung Galaxy S10 Plus

Однак, експерти виявили і недоліки – це низька деталізація при великому зумі і артефакти в боке.

Що стосується відеозйомки, то фахівці позитивно оцінили баланс білого в більшості ситуацій, швидкий і точний автофокус, ефективну стабілізацію зображення, хорошу експозицію і динамічний діапазон.

Фото з двократним зумом

Характеристики камер Galaxy S10 Plus. Galaxy S10 Plus отримав потрійну основну камеру. Для звичайних фото є 12 Мп сенсор зі змінною діафрагмою f/1.5-f/2.4. Ще один 12-менгапіксельний сенсор з діафрагмою f/2.4, що працює в парі з телеоб'єктивом з оптичним зумом 2х. він підійде для портретних кадрів.

А от для ширококутних знімків призначений третій 16-мегапіксельний модуль з діафрагмою f/2.2 і кутом огляду 123 градуси.

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Фронтальна камера у флагмана має два модулі. 10-мегапіксельний, який може записувати відео у форматі 4K / 30 fps і HDR10 +. Ще один сенсор на 8 Мп призначений для аналізу глибини різкості, зйомки селфі з ефектом боке і можливістю регулювання ступеня розмиття.

Фронталка Samsung Galaxy S10 Plus – найкраща на ринку

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