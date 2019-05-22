Камеру смартфона Honor 20 Pro визнали однією з найкращих на ринку

Новий смартфон Honor 20 Pro представили лише вчора, 21 травня, однак експерти ресурсу DxOMark вже встигли протестувати новинку та опублікувати детальний звіт щодо фотоможливотей новинки. Експерти відзначили не лише позитивні сторони смартфони, але й кілька недоліків.

Зауважимо, Honor 20 Pro тримав камеру з чотирма об'єктивами для зйомки звичайних фото, портретів з ефектом боке, ширококутних кадрів і макрознімків. Також це перший в світі смартфон з діафрагмою f / 1.4.

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Серед переваг смартфона у фотозйомці:

Мало шумів.

Швидкий і точний автофокус.

Хороший динамічний діапазон за більшості умов.

Точна деталізація при зйомці з невеликим і середнім наближенням.

Непогана деталізація при зйомці зі спалахом.

Правильне виділення об'єктів в портретному режимі і приємний ефект боке.

Було виявлено і кілька недоліків:

Втрата різкості по краях фотографії.

Втрата дрібних деталей, особливо при яскравому освітленні.

Неточний баланс білого за деяких умов.

Не завжди виходить природне перенесення кольорів.

Особливості камери Honor 20 Pro – дивіться відео

Запис відео. По частині запису відео Honor 20 Pro не дотягує до деяких конкурентів. З плюсів експерти виділили хорошу стабілізацію зображення, точну деталізацію при яскравому освітленні і в приміщеннях, швидкий автофокус, а також яскраві кольори.



Зйомка при поганому освітленні Honor 20 Pro



Як знімає камера Honor 20 Pro

Під час тестової зйомки співробітники DxOMark зіткнулися з синім відтінком картинки при записі відео на вулиці, помітним шумом в приміщенні і при слабкому освітленні, втратою деталізації при нестачі світла і обмеженим динамічним діапазоном.

Підсумки. За підсумками тестів в DxOMark відзначили, що Honor 20 Pro добре показав себе як при зйомці фото, так і відео. У нього не було виявлено суттєвих недоліків.



Портретний режим на Honor 20 Pro



Портретний режим на Honor 20 Pro

При підрахунку балів Honor 20 Pro отримав середню оцінку 111 – стільки ж у OnePlus 7 Pro і лише на один пункт менше, ніж у лідерів рейтингу – Huawei P30 Pro і Samsung Galaxy S10 5G.



Камеру Honor 20 Pro визнали однією з найкращих на ринку

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