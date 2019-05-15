Камеру смартфона OnePlus 7 Pro визнали однією з найкращих на ринку

Одразу після презентації смартфона OnePlus 7 Pro, він став предметом уваги не лише звичайних користувачів, але й технічних спеціалістів. Експерти авторитетного ресурсу DxOMark протестували камеру флагманського ґаджета, оцінили її можливості.

Характеристики камер. Основна камера OnePlus 7 Pro складається з трьох сенсорів. Основний, 48-мегапіксельний Sony IMX586, об'єднує сигнал з чотирьох суміжних пікселів в один для отримання знімка з роздільною здатністю 12 Мп з поліпшенням деталізації і динамічного діапазону.

Читайте також: Смартфон-цеглина: Samsung запатентувала цікавий дизайн мобільних пристроїв

Другий сенсор на 16 Мп отримав ширококутний об'єктив з кутом огляду 117 градусів, а допоміжний 8-мегапіксельний сенсор призначений для зум-знімків з триразовим збільшенням.

Зйомка при хорошому освітленні. Експерти відзначили високі показники передачі кольору, насиченості і балансу білого при зйомці на OnePlus 7 Pro при яскравому освітленні – в таких умовах складні області кадру зберігають чіткість, а шуми практично не виявляються на знімку.



Як знімає камера OnePlus 7 Pro



Експерти відзначили хорошу деталізацію камери OnePlus 7 Pro



Також камера OnePlus 7 Pro має хорошу передачу кольору

Зйомка при поганому освітленні. В умовах низької освітленості шум стає помітним в темних частинах зображення, але навіть в цьому випадку чіткість знімка залишається на високому рівні. Затінення квітів добре контролюється програмним забезпеченням, перепади кольору від центру до країв кадру не виявляються.



Знімки на OnePlus 7 Pro при поганому освітленні



На темних знімках OnePlus 7 Pro практично не видно шумів

Ефект боке. Фахівці також відзначили якісний ефект боке у виконанні OnePlus 7 Pro з гарною оцінкою глибини, приємним градієнтом розмиття і природним виглядом фону.



Ефект боке у виконанні OnePlus 7 Pro

У приміщенні при знаходженні напроти джерела світла спостерігається невелика втрата експозиції, але деталізація зображення залишається на високому рівні.



Зйомка в приміщенні на OnePlus 7 Pro

Режим HDR. OnePlus 7 Pro був названий одним з кращих пристроїв для зйомки в режимі HDR серед всіх протестованих в DxOMark: в одній з найскладніших сцен високої контрастності він зберіг більше деталей на світлих і темних ділянках у порівнянні з конкурентами, демонструючи при цьому хороший рівень контрастності.

Читайте також: Має цікавий вигляд: у мережі з’явились свіжі фото iPhone 11 та iPhone Xr 2

Оптичний зум. При зйомці з оптичним зумом телеоб'єктив OnePlus 7 Pro забезпечує хороші результати на близькій відстані – при великій кратності збільшення деталізація картинки знижується.



Робота зуму OnePlus 7 Pro

Зйомка відео. При зйомці відео апарат продемонстрував якісну роботу автофокусу в будь-яких умовах освітлення і відмінну якість текстур і дрібних деталей. Деталізація знижувалася при дуже слабкому освітленні, але навіть в таких умовах, за словами експертів, OnePlus 7 Pro зберіг перевагу над конкурентами.

Як камера OnePlus 7 Pro знімає відео

Загальна оцінка. За підсумками тестування OnePlus 7 Pro набрав 111 балів в рейтингу DxOMark, посівши третє місце у зведеному мобільному рейтингу. Перше і друге місця розділили Huawei P30 Pro і Samsung Galaxy S10 5G з однаковим результатом в 112 балів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно