Карантин через коронавірус в Україні: чи витримає додаткове навантаження інтернет

12 березня в Україні оголосили загальнонаціональний карантин. Заборонено відвідувати масові заходи, призупинено навчання у школах тощо. Тож більшість змушені залишитися вдома, це може істотно збільшити навантаження на інтернет-трафік.

Однак, найбільші українські провайдери заявляють, що готові до такого навантаження, передає tech.liga.net.

Зокрема, у Vodafone запевнили, що навантаження під час карантину не перевищить навантаження новорічних свят. Пікові обсяги припадають чотири святкові дні Нового року та Різдва. Такої ж позиції дотримується у lifecell, там теж розглядають сценарій, до якого вдаються під час свят.

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Мобільний оператор Київстар також готуються до збільшення навантаження. За прогнозами, воно складе 5-10%. Такий показник для компанії не є критичним.

У Волі прогнозують збільшення трафіку вдень через зростання стріміногового відео.Та там теж запевняють, що їхня мережа має достатній запас – в Києві вона не перевищує 48%.

"Мережі в інших містах, де є представництво Волі, також готові до додаткового трафіку", – розповів технічний директор компанії Віталій Лакей.

Що відомо про коронавірус в Україні?

В Україні запровадили карантин з 12 березня по 3 квітня. Карантин передбачає заборону на проведення масових заходів, розважальних, спортивних подій, відвідування навчальних закладів. Крім того, до 3 квітня Україна перекриває усі контрольно-пропускні пункти на кордоні із країнами-сусідами.

Та панікувати не варто. Станом на 12 березня в Україні підтвердили лише один випадок зараження коронавірусом.

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