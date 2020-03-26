Карантин через коронавірус: якому бізнесові від цього користь

Ми вже неодноразово писали, що коронавірус та запроваджені у зв'язку з цим обмежувальні заходи, завдають серйозного удару світовій економіці. Однак, збитки несуть далеко не всі компанії.

Ми не будемо згадувати виробників санітайзерів та медичних масок – це вже надто очевидно.

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Інтернет-провайдери

Як пише видання forbes, запроваджений карантин у багатьох країнах світу істотно збільшив інтернет-трафік – одразу на 50-70%. При цьому в Італії трафік виріс на 90%. Звичайно, це приносить додатковий прибуток провайдерам, що надають ці послуги.

Стрімінгові сервіси

Також, за даними forbes, зріс трафік і стрімінгових сервісів, зокрема перегляди на Netflix і Disney + виросли на 12%.

Відбувається споживання контенту на YouTube – тут кажуть про зростання на 20-30% в усіх категоріях. Аби не перевантажувати мережу, YouTube змушений був знизити якість трансляції відео з HD до SD.

Сервіс Megogo заявив про збільшення тривалості користування сервісом в Україні на 22% (дані у перший тиждень карантину). Технічний департамент сервісу розширив потужності Megogo мінімум на 90%, щоб витримати навантаження.

Сервіси доставки лише виграли від карантину / favor.com.ua

Сервіси доставки

Карантин став вигідним і для розвитку бізнесу сервісів доставки. У цей період кількість доставок, а відтак і виручка, істотно зросла. Як розповів комерційний директор сервісу доставки продуктів Zakaz.ua (забезпечують доставку з Ашану та Метро) Євген Нетреба у коментарі ain.ua, кількість замовлень зросла на 80%.

"Ринок доставки відчуває себе відмінно. Карантинні заходи сильно вплинули на звички городян, люди набагато частіше користуються різними онлайн-сервісами, в тому числі і доставкою готової їжі та продуктів додому", – розповів Нетреба.

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