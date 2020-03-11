Карантин в Україні 2020: як працювати вдома і не втратити продуктивність

Кабінет міністрів рекомендує запровадження карантину по всій території України. Серед рекомендацій – дистанційна робота. Як налагодити робочий процес вдома, щоб не втратити ефективність – розповімо далі.

Поради для віддаленої роботи зібрало видання AIN.UA, посилаючись на статтю The Wall Street Journal.

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Робота віддалено для менеджера

Перевірка готовності

Якщо ви працюєте менеджером, маєте свій проєкт, то перед виходом на карантин варто переконатись, чи у ваших співробітників є все необхідне. Варто подумати про «текстовий карантин», щоб кожен перевірив свій домашній комп’ютер, доступ до робочих сервісів та інших інструментів.

Встановлюємо правила

Варто обговорити правила, адже робота віддалено вносить корективи у роботу. Наприклад, узгодження виходу на роботу, час на обід, та інші робочі моменти. Подумайте, про комунікацію, виберіть програми для листування та відеодзвінків.

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Віддалена робота для працівника

Уточніть питання щодо контактів між колегами та керівництвом, щоб нагальні питання можна було виконувати оперативно. У багатьох месенджерах можна встановлювати статуси – це теж може стати у нагоді.

Стежити за тим, щоб бути доступним так, ніби ви перебуваєте в офісі, щоб швидко виконувати завдання керівництва. Віддалена робота – не привід потай займатися іншими справами.

Робота здому: подумайте про шумоподавлюючі навушники

Як організувати робоче місце вдома?

Як вже згадували, треба перевірити готовність домашнього комп’ютера для 8-годнної роботи. Подбайте заздалегідь, де ви будете працювати. Не в кожного вдома є спеціально відведене місце, а лежачи на дивані довго не пропрацюєш.

Також простежте, щоб це домашнє робоче місце не мало відволікаючих елементів.

Дотримуйтеся такого ж робочого розкладу, як зазвичай. Зробіть так, щоб відділити роботу та особисте життя. Нагадайте своїм співмешканцям, що ви перебуваєте на роботі. Подумайте про купівлю шумоподавлюючих навушників. Вони допоможуть позбутися від навколишнього шуму.

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