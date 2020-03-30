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Карантин в Україні: як це вплинуло споживання інтернет-трафіку

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Споживання інтернету в Україні не збільшилось / bigmir.net

Найбільші українські оператори - Київстар, Vodafone Україна і lifecell – заявили про зростання голосового трафіку в період карантину. При цьому істотних навантажень на інтернет у минулі тижні карантину не було.

При цьому у Київстарі кажуть, що змінилась структура трафіку, передає Інтерфакс.

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Зокрема, порівнянні з докарантинним тижнем, обсяги використання голосового трафіку збільшилися на 17%. При цьому трафік мобільного інтернету – без змін.

Зростання трафіку на 5-6% відбувається в окремих областях, наприклад, в Полтавській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській.

Як змінилось споживання інтернету

“Масовий перехід на віддалений режим роботи виключив звичний онлайн по дорозі з роботи / на роботу – це стрімінгові відео, музику, соціальні мережі. А робоча інтернет-активність переїхала з робочого wifi на домашній", – кажуть у Vodafone.

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Ще один цікавий факт щодо споживання інтернету – міграція з великих міст в передмістя. Так, у Києві інтернет-трафік знизився на 20% в березні в порівнянні з лютим, при цьому у Київській області навпаки зріс на ті ж 20% .

Також у Vodafone наголосили, що не припиняють роботи щодо розширення покриття 4G в діапазоні 900 МГц, тобто на невеликі міста і села.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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