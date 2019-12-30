Кардіолог з Нью-Йорка звинуватив Apple у порушенні патента

Викладач Нью-Йоркського університета й кардіолог Джозеф Візель, напередодні звернувся до федерального суду в Брукліні з позовом до компанії Apple. Позивач стверджує, що в пристрої Apple Watch порушений його патент на метод виявлення нерегулярного серцебиття.

Суть звинувачень

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За словами Візеля, його винахід охоплює "новаторські кроки" у виявленні миготливої ​​аритмії шляхом моніторингу "нерегулярних ритмів пульсу з послідовності часових інтервалів", зазначає Bloomberg.

У патенті Визеля описується метод вимірювання частоти серцебиття з використанням фотоплетизмограми. Така ж технологія використовується і в Apple Watch, які вимірюють частоту серцебиття і повідомляють про порушення ритму.



Візель стверджує, що Apple порушує його патент

Винахідник вперше зв'язався з Apple у вересні 2017 року, надавши детальну інформацію про патент. Однак компанія-порушник "відмовилася сумлінно вести переговори, які дозволили б уникнути судового позову".

Позивач розраховує, що суд зобов'яже Apple виплатити йому винагороду і заборонить компанії використовувати його винахід без відповідного дозволу.

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