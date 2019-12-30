24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Кардіолог з Нью-Йорка звинуватив Apple у порушенні патента

255 Читать новость на русском
У Apple знову проблеми з патентами

Викладач Нью-Йоркського університета й кардіолог Джозеф Візель, напередодні звернувся до федерального суду в Брукліні з позовом до компанії Apple. Позивач стверджує, що в пристрої Apple Watch порушений його патент на метод виявлення нерегулярного серцебиття.

Суть звинувачень

Цікаво: iPhone XR став лідером продажів серед смартфонів у 2019 році

За словами Візеля, його винахід охоплює "новаторські кроки" у виявленні миготливої ​​аритмії шляхом моніторингу "нерегулярних ритмів пульсу з послідовності часових інтервалів", зазначає Bloomberg.

У патенті Визеля описується метод вимірювання частоти серцебиття з використанням фотоплетизмограми. Така ж технологія використовується і в Apple Watch, які вимірюють частоту серцебиття і повідомляють про порушення ритму.


Візель стверджує, що Apple порушує його патент

Винахідник вперше зв'язався з Apple у вересні 2017 року, надавши детальну інформацію про патент. Однак компанія-порушник "відмовилася сумлінно вести переговори, які дозволили б уникнути судового позову".

Позивач розраховує, що суд зобов'яже Apple виплатити йому винагороду і заборонить компанії використовувати його винахід без відповідного дозволу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
сьогодні
9846
Автор: Михайло Года
Теги: Техно IT-бізнес Новини Техно Apple
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:02 Що таке астероїд Бенну і чому він небезпечний?
Назар Токар 59
сьогодні 09:04 Огляд смартфона OPPO Reno2: стильний камерофон за доступною ціною
Анастасія Можаровська 1692
сьогодні 07:06 Найкращі флагманські смартфони 2019 року – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 15056
29 грудня 22:03 Що подарувати на Новий рік: техніка і ще раз техніка
Вероніка Климська 852
29 грудня 20:05 Бізнес в Україні 2019: як минув рік для ключових гравців на ринку технологій
Ірина Полицька 881
Новини
Більше новин
Залиште відгук