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Карта пам'яті SD святкує 20-річний ювілей

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Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

Організація SD Card Association (SDA) святкує 20-річчя. Вона була створена у січні 2000 року, щоб розробити та прийняти стандарт карт пам'яті Secure Digital (SD), який в наступні роки постійно розвивався. Зараз карти SD кількох поколінь є найбільш поширеними змінними носіями на базі флеш-пам'яті.

Двадцять років тому ринок карт пам'яті був помітно фрагментований, що перешкоджало взаємозамінності носіїв і перенесенні даних.

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Історія та особливості SD карт

Засновниками SDA були компанії Matsushita (тепер це Panasonic), SanDisk (тепер належить Western Digital) і корпорація Toshiba (її підрозділ, що випускає флеш-пам'ять, став окремою компанією Kioxia).

Протягом 20 років було створено 15 основних фізико-механічних специфікацій і десятки супутніх документів. Розроблено специфікації мініатюрного форм-фактора microSD. Максимальний об'єм карт постійно збільшувався.


Специфікації SD карт від 2000 до 2019 року

До речі, у специфікації SDUC місткість даних досягає 128 ТБ, а у продажі доступні карти SDXC об'ємом 1 ТБ. Для порівняння: перша карта SD, випущена в 2000 році, мала обсяг всього 8 МБ. Швидкість карт за цей час виросла майже в 100 разів: з 12 МБ/с до 985 МБ/с в разі новітньої специфікації SD Express. Наразі кількість членів SDA перевищило 1700 осіб.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети
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