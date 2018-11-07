Казахстан проміняв російські ракети на Falcon 9: у чому причина

Хоч Казахстан та Росія тісно співпрацюють у космічній галузі, та запускати свої два супутники KazSaySat і KazistiSat, Казахстан вирішив не на російських ракетах. Перевагу віддали американській ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

Про це повідомляє Total.kz.

Запуск казахстанських супутників запланований на 19 листопада.

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Як заявив речник міністерства оборонної й аерокосмічної промисловості країни Асет Нуркенов, запуск супутників буде проходити на американській військовій базі Ванденберг у Каліфорнії, а не на космодромі Байконур.

Він також наголосив, що це рішення прийняли "виключно фінансовими міркуваннями". Просто для їхньої аерокосмічної галузі Falcon 9 обійдеться дешевше.

Не виключено, що у такому рішенні є і інша причина – ненадійність російських ракет-носіїв.

Що таке Falcon 9? Це ракета-носій, що належить до класу Falcon. А 9 у назві означає кількість двигунів у ракеті. Falcon 9 вперше запустили 4 червня 2010 року, і з того часу вона пройшла дві суттєві модернізації.

Нагадаємо, 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. Обоє астронавтів живі, вони здійснили аварійну посадку в Казахстані. Наступний запуск цієї ракети заплановано на 16 листопада.

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