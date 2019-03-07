Керівник компанії Oppo поставив під сумнів авторитетність ресурсу DxOMark

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Керівник компанії Oppo поставив під сумнів авторитетність ресурсу DxOMark
Керівник компанії Oppo поставив під сумнів авторитетність ресурсу DxOMark / unsplash

Під час анонсу нових смартфонів виробники дуже часто посилаються на огляди камер популярного порталу DxOMark, лише не китайська компанія Oppo. Жоден із пристроїв бренду не брав участі в тестах ресурсу і віце-президент Браян Шен компанії пояснив таке рішення.

Як повідомляє 4PDA, у листуванні з користувачами соціальної мережі Weibo Брайан Шен поставив під сумнів значимість тестів DxOMark.

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Він сказав, що немає необхідності встановлювати певний стандарт, коли мова йде про камери в смартфонах. Також Шен запитав у фанатів, чи правильно налаштовувати кожну камеру під один конкретний стандарт.

DxOMark
Актуальний рейтинг DxOMark

Вам дійсно потрібен DxO? Всі камери повинні бути налаштовані на один і той же стандарт? Я маю на увазі, що можливо і є необхідність в рейтингових агентствах, але чи потрібно, щоб щось настільки суб'єктивне, як фотографія, відповідало одному стандарту? Чи правильно прикрашати всіх одним стилем?
– написав віце-президент Oppo.

Частково Брайан Шен прав: не можна судити про якість камери смартфона тільки за оцінкою, але на цей випадок в оглядах DxOMark завжди є розгорнутий підсумок по кожному параметру зйомки кожного тестованого пристрою.

Що таке DxOMark? Це веб-сайт, експерти якого оцінюють та формують рейтинги якості зображення для автономних камер, об'єктивів і мобільних пристроїв. Ресурс заснували в 2008 році і за переконаннями самих експертів, вони здійснюють "незалежну оцінку пристроїв".

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Oppo
Джерело: 24 Канал
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