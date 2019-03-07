Керівник компанії Oppo поставив під сумнів авторитетність ресурсу DxOMark

Під час анонсу нових смартфонів виробники дуже часто посилаються на огляди камер популярного порталу DxOMark, лише не китайська компанія Oppo. Жоден із пристроїв бренду не брав участі в тестах ресурсу і віце-президент Браян Шен компанії пояснив таке рішення.

Як повідомляє 4PDA, у листуванні з користувачами соціальної мережі Weibo Брайан Шен поставив під сумнів значимість тестів DxOMark.

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Він сказав, що немає необхідності встановлювати певний стандарт, коли мова йде про камери в смартфонах. Також Шен запитав у фанатів, чи правильно налаштовувати кожну камеру під один конкретний стандарт.



Актуальний рейтинг DxOMark

Вам дійсно потрібен DxO? Всі камери повинні бути налаштовані на один і той же стандарт? Я маю на увазі, що можливо і є необхідність в рейтингових агентствах, але чи потрібно, щоб щось настільки суб'єктивне, як фотографія, відповідало одному стандарту? Чи правильно прикрашати всіх одним стилем?

– написав віце-президент Oppo.

Частково Брайан Шен прав: не можна судити про якість камери смартфона тільки за оцінкою, але на цей випадок в оглядах DxOMark завжди є розгорнутий підсумок по кожному параметру зйомки кожного тестованого пристрою.

Що таке DxOMark? Це веб-сайт, експерти якого оцінюють та формують рейтинги якості зображення для автономних камер, об'єктивів і мобільних пристроїв. Ресурс заснували в 2008 році і за переконаннями самих експертів, вони здійснюють "незалежну оцінку пристроїв".

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