Керівництво LG різко відреагувало на рендери смартфона LG G8 ThinQ

Нещодавно відомий інсайдер OnLeaks (Стів Хеммерстоффер) опублікував рендери ще не анонсованого флагманського смартфона LG G8 ThinQ, який засмутив фанатів бренду. В свою чергу компанія LG вирішила прокоментувати такий витік.

Про це повідомляє Gizchina.

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"Заспокойтеся. Це всього лише спекуляції ", – написав очільник відділу з корпоративних зав’язків LG Кен Хонг щодо рендерів від OnLeaks.

Як виглядатиме смартфон LG G8 ThinQ – дивіться відео

Одним повідомленням представник LG обмежуватися не став, вирішивши поспілкуватися з користувачами і розповів чимало цікавого. Зокрема, він спростував новину про те, що компанія не буде випускати складний пристрій і знову зробить модульний смартфон, яким свого часу був LG G5.

Всі дизайни телефонів "реальні" в певний момент часу, а точніше в свідомості дизайнера. Це не означає, що всі вони гідні Twitter,

– заявив співробітник LG.

Найцікавіше, що Кен Хонг навіть вступив в суперечку безпосередньо з інсайдером Стівом Хеммерстоффером. Останній запропонував співробітникові LG підтвердити, що зображений на рендері пристрій ніколи не існував і / або ніколи не побачить світ як комерційний продукт. У відповідь представник південнокорейської компанії лише ще раз написав, що зроблена інсайдером заява про витік невірна.

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