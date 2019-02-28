Керівництво NVIDIA недоотримало мільйони через "невиправдані надії"

Останні місяці компанія NVIDIA переживає постійні падіння доходів. В першу чергу це можна описати зниженням попиту на криптовалюту, але, схоже, "зелений" чіпмейкер має й інші причини такого спаду.

Як повідомляє Barron's, незважаючи на це, минулий фінансовий рік виявився для компанії швидше вдалим, так як їй вдалося збільшити свою виручку. Однак вище керівництво NVIDIA, включаючи і її співзасновника і беззмінного генерального директора Женьсюня Хуана, напевно не задоволені підсумками своєї роботи.

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Чому керівництво NVIDIA не отримало премій? Справа в тому, що в кінцевому підсумку NVIDIA не змогла досягти встановлених на минулий звітний рік цільових фінансових показників, тому менеджери вищої ланки не отримали преміальних виплат на загальну суму близько 9 мільйонів доларів в акціях.

Безумовно, це далеко не єдині передбачені контрактами бонуси, але недоотримання такого доходу не могло пройти для них непоміченим.



Засновник компанії NVIDIA Женьсюнь Хуан

Втрати керівника компанії NVIDIA. Наприклад, один тільки глава NVIDIA Женьсюнь Хуан втратив 18 639 акцій, що за поточним курсом еквівалентно 2,93 мільйона доларів. Рік тому в якості винагороди в його руки було передано 46 500 акцій з обмеженим доступом, які повинні були повністю перейти в його володіння при реалізації певного плану по прибутку.

Однак тепер рада директорів вирішила, що за результатами минулого року Женьсюнь Хуан виявив себе не кращим чином, і його спочатку гарантована нагорода повинна бути урізана на 40%.

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Фінансові підсумки NVIDIA за 2018 рік. Інформації про те, які фіскальні цілі стояли перед керівництвом NVIDIA, немає. За рік виручка NVIDIA збільшилася на 21% до 11,71 мільярда доларів. Але очевидно, що інвестори, які виносили своє рішення про преміювання на піку "криптовалютного буму", явно розраховували на більше.



Прибутки NVIDIA впали в 2018 році

Нагадаємо, що за 2018 рік акції NVIDIA впали на 31%, однак з початку 2019 року їм вдалося частково відіграти падіння і вирости на 17%.

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