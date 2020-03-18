Кернес став героєм онлайн гри з коронавірусом: відео
Геймери створили аналог популярної відеогри "Маріо" із мером Харкова у головній ролі. Роль водопровідника виконує Геннадій Кернес.
Міський голова пересувається по власному місту на інвалідному візку. В якийсь момент він підхоплює символ коронавірусу, а потім падає у прірву.
Цікаво Кернес про Італію: Метро працює, але нема кому їздити, бо трупики одні лишилися: відео
У грі небагато спецефектів, але декорації представлені архітектурою Харкова.
Що відомо про ставлення Кернеса до карантину в Україні
- Після рішення української влади про загальнонаціональний карантин через поширення коронавірусу, Кернес відмовився його виконувати.
- У Харківській міськраді ухвалили, що на карантин підуть театри, кінотеатри, цирк і розважальні центри.
- Натомість, як наголошував харківський міський голова Геннадій Кернес, школи та дитячі садки мають продовжувати працювати. Через це місцева прокуратура почала кримінальне провадження.
- Також Кернес особисто назвав рішення президента закрити метро не обґрунтованим. Посилався він на те, що у Харкові наразі не зафіксували жодного випадку захворювання коронавірусом.
- Згодом метро таки закрили.
- Нещодавно Кернес відзначився скандальною заявою щодо коронавірусу в Італії. На засіданні Харківської міської ради він дозволив собі зневажливо висловився щодо померлих в Італії від смертельної хворооби і назвав їх "трупиками".
Важливо! Через стрімке поширення коронавірусу в Італії померли вже майже 3 тисячі людей, захворіли – понад 30 тисяч.
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