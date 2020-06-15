Мережа фастфудів KFC покепкувала над презентацією нової консолі PlayStation 5. Американська компанія запустила відео, де представляла представила власну консоль у вигляді фірмового відерця для смаженої курки.

Як можна побачити у ролику, свою "розробку" компанія назвала KFConsole. Вона начебто підтримує 120 кадрів в секунду і роздільну здатність 4K.

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Це справжня консоль

Звичайно, це лише жарт. Про це свідчить і згадка грилю для курки, який, начебто, теж вбудували у цю приставку. Компанія називає і дату релізу – 11 січня 2020 року.

Консоль KFConsole: відео

З іншого боку, раніше KFC справді випустила ігровий контролер. Це було у 2017 році. Тоді у продаж надійшов Box Gamer’s Box 2.0, який містив в собі геймпад.

Однак, цього разу це більше нагадує просто тролінг PlayStation 5.

Що відомо про PlayStation 5

11 червня компанія Sony нарешті показала як виглядатиме нова фірмова консоль PlayStation 5. Загалом показали дві версії консолі: PlayStation 5 (з приводом) і PlayStation 5 Digital Edition (без приводу).

PS5 отримала швидкий SSD-диск з моментальним завантаженням ігр та оновлень. Вона працює на базі 8-ядерного процесора від AMD на архітектурі Zen2. Графічний процесор тут – AMD RDNA 2 з продуктивністю 10,28 терафлопс.