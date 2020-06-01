"Кіберпес" – телеграм-бот, який розповість як діяти у випадку кібербулінгу
Мінцифри випустило чат-бота "Кіберпес", який покликаний інформувати про механізми дій для дітей, батьків, вчителів у випадку кібербулінгу.
Бота створили у співпраці та за інформаційної підтримки ЮНІСЕФ, Міносвіти, Координаційного центру з надання правової допомоги та Мінюсту, розповіли у телеграмі Мінцифри.
Корисно Критична уразливість у ноутбуках: відомо які моделі в зоні ризику
Для чого призначений бот
Як зазначають творці бота, він допоможе швидко та доступно дізнатись, як можна самостійно видалити образливі матеріали із соцмереж, а також куди звертатись за допомогою.
Інтерактивний бот працює:
Як працює "Кіберпес"
Простим натисканням кнопок можна знайти інформацію про:
- Що таке "кібербулінг"? Які бувають його види?
- Як визначити контент, що містить кібербулінгом?
- Що робити, якщо Вас кібербулять?
- Як повідомити платформу та видалити контент, що містить кібербулінг?
- Як попередити кібербулінг?
- Як не бути кібербулером?
Цікаво Чому Дія не може зливати дані: доступне пояснення у відео
У Мінцифри наголосили, що випуск чат-бота – це перший крок до створення комплексного інструменту захисту дітей від кібербулінгу онлайн та отримання комплексних послуг для скарг на кібербулінг-матеріали.