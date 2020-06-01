Мінцифри випустило чат-бота "Кіберпес", який покликаний інформувати про механізми дій для дітей, батьків, вчителів у випадку кібербулінгу.

Бота створили у співпраці та за інформаційної підтримки ЮНІСЕФ, Міносвіти, Координаційного центру з надання правової допомоги та Мінюсту, розповіли у телеграмі Мінцифри.

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Для чого призначений бот

Як зазначають творці бота, він допоможе швидко та доступно дізнатись, як можна самостійно видалити образливі матеріали із соцмереж, а також куди звертатись за допомогою.

Інтерактивний бот працює:

у Telegram.

у Viber.

Як працює "Кіберпес"

Простим натисканням кнопок можна знайти інформацію про:

Що таке "кібербулінг"? Які бувають його види?

Як визначити контент, що містить кібербулінгом?

Що робити, якщо Вас кібербулять?

Як повідомити платформу та видалити контент, що містить кібербулінг?

Як попередити кібербулінг?

Як не бути кібербулером?

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У Мінцифри наголосили, що випуск чат-бота – це перший крок до створення комплексного інструменту захисту дітей від кібербулінгу онлайн та отримання комплексних послуг для скарг на кібербулінг-матеріали.