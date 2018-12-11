Кіберполіція попередила українців про новий вірус, який шкодить Windows: як уберегтися

Спеціалісти з української кіберполіції у вівторок, 11 грудня, почали фіксувати факти розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, націленого на користувачів операційної системи MS Windows. Загалом вірус був націлений на користувачів, які є приватними нотаріусами України.

Про це повідомляє офіційний сайт Нацполіції України.

В кіберполіції уточнили, що для надсилання шкідливого програмного забезпечення (далі – ШПЗ) зловмисники використовували поштові сервіси українських компаній www.ukr.net та www.i.ua. Повідомлення зі шкідливими додатками надходили начебто від імені державних установ, зокрема судів різних інстанцій.

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Для зараження комп’ютерів користувачів зловмисники використовували декілька видів ШПЗ, які мають схожий функціонал. При цьому використовувались різні методи їх розповсюдження (наприклад, користувачі отримували архівні файли, які зовні виглядали, як файли формату .pdf),

– зауважили в кіберполіції.

Зловмисники навіть підробили зміст цих файлів – зовні вони виглядали, як відсканований документ, створений від імені державної установи.

Щоб не заразити свій комп’ютер вірусом, кіберполіція радить користувачам дотримуватися таких порад:

У жодному випадку не відкривати листи від сумнівних адресатів із сумнівним змістом. Перед відкриттям краще отримати підтвердження у відправника такого листа іншими можливими засобами зв’язку;

Встановити ліцензійне програмне забезпечення операційної системи та використовувати антивірусні програм;

Систематично оновлювати операційну систему та програмні продукти;

Не надавати доступ стороннім особами до персонального комп’ютера.

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Також можна самостійно заборонити автоматичний запуск ШПЗ. Для цього потрібно виконати такі кроки:

- запустіть редактор реєстру. Для цього необхідно натиснути клавішу "Пуск" та внести для пошуку запис regedit

- Знайдіть наступну гілку реєстру – HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- Власноруч видаліть знайдений запис такого змісту – Microtik

- на системному диску операційної системи видаліть теку – :\ProgramData\Microtik

- перезавантажте комп’ютер.