Кіберполіція викрила українського хакера, який заражав комп’ютери вірусом-викрадачем

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Кіберполіція викрила українського хакера, який заражав комп’ютери вірусом-викрадачем
Кіберполіція викрила українського хакера, який заражав комп’ютери вірусом-викрадачем / Ілюстративне фото

Працівники кіберполіції викрили українського хакера у поширенні шкідливого програмного забезпечення. З’ясувалося, що 22-річний житель Запорізької області модифікував різноманітні віруси, які використовував для втручання у комп’ютери та для викрадення персональних даних інтернет-користувачів.

Про це повідомляє прес-служба кіберполіції України.

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Для того, щоб його не викрили, зловмисник використовував орендовані віртуальні сервери. Модифікований  вірус був призначений для незаконного втручання в роботу комп’ютерів та збору персональної та білінгової інформації (паролі, логіни, куки, дані по гаманцях криптовалют, файли з інформацією) на заражених персональних комп’ютерах.

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Кіберполіція обшукала помешкання зловмисника

Поліція вистежила зловмисника та обшукала його помешкання на Запоріжжі. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, в постійній пам’яті якої зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення.

Зараз правоохоронці проводять заходи, спрямовані на ідентифікацію власників інфікованої вірусами електронно-обчислювальної техніки.

Триває досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 2 років в’язниці.

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Вилучене у зловмисника комп'ютерне обладнання

Теги: Новини України Новини Запоріжжя Поліція Техно Інтернет хакери Хакерська атака
Джерело: 24 канал
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