Кіберполіція затримала 18-річного хакера, який видавав вірус за комп'ютерні ігри

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Кіберполіція затримала 18-річного хакера, який видавав вірус за комп'ютерні ігри
Кіберполіція затримала 18-річного хакера, який видавав вірус за комп'ютерні ігри / unsplash

Кіберполіція викрила хакера, який розповсюджував шкідливе програмне забезпечення. За повідомленнями правоохоронців 18-річний житель Івано-Франківської області маскував вірус під файл веб-браузера та оновлення ігор.

Де хлопець придбав вірус? Як повідомляється на офіційному сайті кіберполіції, юнак купив вірус в DarkNet. Модифікувавши його, він поширював шкідливі програми серед друзів, знайомих, а також розмістив їх на відкритих джерелах для завантаження усіма охочими.

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"При цьому зловмисник маскував файл як веб-браузер, а також як файл для оновлення комп'ютерних ігор", – йдеться в повідомленні.

Як вірус діяв? Відзначається, що коли вірус потрапляв в комп'ютер, хакер отримував повний доступ до нього, включаючи конфіденційну інформацію користувача, логіни і паролі до всіх облікових записів, а також до онлайн-банкінгу.


Кіберполіція затримала 18-річного хакера

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, в ході якого вилучили комп'ютерну техніку. Поліція також встановлює всіх громадян, які стали жертвами молодої людини.

Під час попереднього огляду техніки співробітники кіберполіції виявили активні сесії з панеллю адміністрування шкідливого програмного забезпечення. Також виявили низку підключень до персональних комп'ютерів потерпілих,
– зауважили в кіберполіції.

Покарання. Поліція розпочала досудове розслідування. Якщо вину хлопця доведуть, то йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Кібербезпека хакери Хакерська атака Новини Івано-Франківська
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