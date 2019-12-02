Кіберпонеділок 2019: що це таке та як вполювати знижку
Не встигли магазини і покупці оговтатись від Чорної п’ятниці, як отримали чергову порцію знижок. Її приурочили до кіберпонеділка, який у 2019 році припав на 2 грудня.
Що таке кіберпонеділок?
Це день масових онлайн-розпродажів, коли інтернет-магазини пропонують свою продукцією із знижкою (інколи суттєвою). Як і Чорна п’ятниця, Кіберпонеділок організовують у період перед Різдвяними та Новорічними святами.
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Перший Cyber Monday відбувся у США в 2004 році. А цей термін вперше вжив інтернет-магазин Shop.org. на такий крок магазини пішли після проведення маркетингових досліджень протягом декількох років. Вони показали сплеск інтернет-продажів в перший понеділок після Дня Подяки.
Річ у тому, що американці поверталися на роботу і продовжували шукати товари в інтернеті, які не встигли купити у Чорну п’ятницю.
Кіберпонеділок в Україні
Історія цього розпродажу в Україні така ж, як і ситуація з Чорною п’ятницею. Раніше це було "диковинкою", про яку ми чули лише в американських фільмах. Однак, з кожним роком все більше магазинів долучаються до цього свята і пропонують все більше знижок.
Цього року в Україні знижки можна знайти у таких інтернет-магазинах:
- Алло
В цьому інтернет-магазині Cyber Monday виглядає, як затяжна Чорна п’ятниця, бо період розпродажу триває від 28 листопада до 2 грудня.
- Ельдорадо
Тут знижки тривають два дні – 1 – 2 грудня. В магазині обіцяють знижки до 70%.
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Кіберпонеділок в Ельдародо
- Фокстрот
На цій платформі розпродаж триватиме лише один день – 2 грудня. Знижки тут сягатимуть до 70%.
Кіберпонеділок у Фокстрот
- Comfy
Цей магазин не називає контурних цифр знижок. Але на сайті можна знайти чимало пропозицій товарів, що можна придбати дешевше (це смартфони, ігрові консолі, планшети, побутова техніка, ноутбуки тощо).
Кіберпонеділок у Comfy
- MOYO
Тут схожа історія, як у Алло. Магазин вирішив розтягнути Чорну п’ятницю ще до понеділка. Тобто продукцію із знижками до 70% можна придбати з 28 листопада по 2 грудня.
- Розетка
Цей магазин з нагоди Кіберпонеділка пропонує знижки до 60%.
Кіберпонеділок в Розетці
Кіберпонеділок в AliExpress
Хоч розпродаж на AliExpress у нас асоціюється із Днем холостяка (11 листопада). Однак, не ігнорує сервіс і Чорної п’ятниці на Кіберпонеділок.
2 грудня на платформі доступні знижки на великий асортимент товарів. У деяких категоріях товарів знижки сягатимуть 80%. Дешевше можна придбати смартфони, ґаджети та іншу техніку.
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