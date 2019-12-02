Кіберпонеділок 2019: що це таке та як вполювати знижку

Не встигли магазини і покупці оговтатись від Чорної п’ятниці, як отримали чергову порцію знижок. Її приурочили до кіберпонеділка, який у 2019 році припав на 2 грудня.

Що таке кіберпонеділок?

Це день масових онлайн-розпродажів, коли інтернет-магазини пропонують свою продукцією із знижкою (інколи суттєвою). Як і Чорна п’ятниця, Кіберпонеділок організовують у період перед Різдвяними та Новорічними святами.

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Перший Cyber Monday відбувся у США в 2004 році. А цей термін вперше вжив інтернет-магазин Shop.org. на такий крок магазини пішли після проведення маркетингових досліджень протягом декількох років. Вони показали сплеск інтернет-продажів в перший понеділок після Дня Подяки.

Річ у тому, що американці поверталися на роботу і продовжували шукати товари в інтернеті, які не встигли купити у Чорну п’ятницю.

Кіберпонеділок в Україні

Історія цього розпродажу в Україні така ж, як і ситуація з Чорною п’ятницею. Раніше це було "диковинкою", про яку ми чули лише в американських фільмах. Однак, з кожним роком все більше магазинів долучаються до цього свята і пропонують все більше знижок.

Цього року в Україні знижки можна знайти у таких інтернет-магазинах:

Алло

В цьому інтернет-магазині Cyber Monday виглядає, як затяжна Чорна п’ятниця, бо період розпродажу триває від 28 листопада до 2 грудня.

Ельдорадо

Тут знижки тривають два дні – 1 – 2 грудня. В магазині обіцяють знижки до 70%.

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Кіберпонеділок в Ельдародо

Фокстрот

На цій платформі розпродаж триватиме лише один день – 2 грудня. Знижки тут сягатимуть до 70%.

Кіберпонеділок у Фокстрот

Comfy

Цей магазин не називає контурних цифр знижок. Але на сайті можна знайти чимало пропозицій товарів, що можна придбати дешевше (це смартфони, ігрові консолі, планшети, побутова техніка, ноутбуки тощо).

Кіберпонеділок у Comfy

MOYO

Тут схожа історія, як у Алло. Магазин вирішив розтягнути Чорну п’ятницю ще до понеділка. Тобто продукцію із знижками до 70% можна придбати з 28 листопада по 2 грудня.

Розетка

Цей магазин з нагоди Кіберпонеділка пропонує знижки до 60%.

Кіберпонеділок в Розетці

Кіберпонеділок в AliExpress

Хоч розпродаж на AliExpress у нас асоціюється із Днем холостяка (11 листопада). Однак, не ігнорує сервіс і Чорної п’ятниці на Кіберпонеділок.

2 грудня на платформі доступні знижки на великий асортимент товарів. У деяких категоріях товарів знижки сягатимуть 80%. Дешевше можна придбати смартфони, ґаджети та іншу техніку.

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