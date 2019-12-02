Кіберпонеділок 2019: що це таке та як вполювати знижку

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Кіберпонеділок 2019 / gstylemag.com

Не встигли магазини і покупці оговтатись від Чорної п’ятниці, як отримали чергову порцію знижок. Її приурочили до кіберпонеділка, який у 2019 році припав на 2 грудня.

Що таке кіберпонеділок?

Це день масових онлайн-розпродажів, коли інтернет-магазини пропонують свою продукцією із знижкою (інколи суттєвою). Як і Чорна п’ятниця, Кіберпонеділок організовують у період перед Різдвяними та Новорічними святами.

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Перший Cyber Monday відбувся у США в 2004 році. А цей термін вперше вжив інтернет-магазин Shop.org. на такий крок магазини пішли після проведення маркетингових досліджень протягом декількох років. Вони показали сплеск інтернет-продажів в перший понеділок після Дня Подяки.

Річ у тому, що американці поверталися на роботу і продовжували шукати товари в інтернеті, які не встигли купити у Чорну п’ятницю.

Кіберпонеділок в Україні

Історія цього розпродажу в Україні така ж, як і ситуація з Чорною п’ятницею. Раніше це було "диковинкою", про яку ми чули лише в американських фільмах. Однак, з кожним роком все більше магазинів долучаються до цього свята і пропонують все більше знижок.

Цього року в Україні знижки можна знайти у таких інтернет-магазинах:

  • Алло

В цьому інтернет-магазині Cyber Monday виглядає, як затяжна Чорна п’ятниця, бо період розпродажу триває від 28 листопада до 2 грудня.

  • Ельдорадо

Тут знижки тривають два дні – 1 – 2 грудня. В магазині обіцяють знижки до 70%.

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Кіберпонеділок в Ельдародо

Кіберпонеділок в Ельдародо

  • Фокстрот

На цій платформі розпродаж триватиме лише один день – 2 грудня. Знижки тут сягатимуть до 70%.

Кіберпонеділок у Фокстрот

Кіберпонеділок у Фокстрот

  • Comfy

Цей магазин не називає контурних цифр знижок. Але на сайті можна знайти чимало пропозицій товарів, що можна придбати дешевше (це смартфони, ігрові консолі, планшети, побутова техніка, ноутбуки тощо).

Кіберпонеділок у Comfy

Кіберпонеділок у Comfy

  • MOYO

Тут схожа історія, як у Алло. Магазин вирішив розтягнути Чорну п’ятницю ще до понеділка. Тобто продукцію із знижками до 70% можна придбати з 28 листопада по 2 грудня.

  • Розетка

Цей магазин з нагоди Кіберпонеділка пропонує знижки до 60%.

Кіберпонеділок в Розетці

Кіберпонеділок в Розетці

Кіберпонеділок в AliExpress

Хоч розпродаж на AliExpress у нас асоціюється із Днем холостяка (11 листопада). Однак, не ігнорує сервіс і Чорної п’ятниці на Кіберпонеділок.

2 грудня на платформі доступні знижки на великий асортимент товарів. У деяких категоріях товарів знижки сягатимуть 80%. Дешевше можна придбати смартфони, ґаджети та іншу техніку.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Інтернет
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