Кіберспорт поза віком: провели відкрите тренування першої в Україні команди з CS:GO віком 55+

Компанія Lenovo спільно із Благодійним фондом "Життєлюб" провела відкрите тренування найдорослішої команди з CS:GO Ageless shooters. Українські кіберспортсмени поборються за перемогу із командою Silver Snipers у рамках фестивалю Comic Con Ukraine.

У тренуванні взяли участь 8 гравців Ageless shooters віком 55+. Зауважимо, до фінального складу команди увійдуть гравці, які покажуть найкращі результати.

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Що відомо про команду?

До складу команди Ageless shooters увійшло 8 гравців віком від 55 років:

Бірюкова Тетяна (Taskor), 60 років – пенсіонерка, раніше булаекономістом. Бондарчук Павло (ArCherP), 56 років – працює у сфері ІТ. Гнєдов Павло (Silent Sleep), 66 років – підприємець. Жданов Віктор (Stailhammer), 60 років – оперуповноважений внутрішнього карного розшуку. Кащєва Гала (Skean Dnu), 56 років – маркетолог, театральний менеджер. Лавріненко Олександр (Iron Hammer), 58 років – спеціаліст з виготовлення вентиляцій. Перетяка Олег (UKR.OP), 61 рік – лікар. Силенко Тетяна (Valkiria), 59 років – інженер-механік.



Учасники команди Ageless shooters

18 липня компанія Lenovo в партнерстві з благодійним фондом "Життєлюб" оголосила набір до найдорослішої команди із Counter Strike: GO в Україні. Серед усіх охочих організатори відібрали вісім учасників віком від 55 років, які володіють базовими комп’ютерними навичками і готові протягом шести тижнів інтенсивно тренуватися по 2-3 години на день.

Я почала захоплюватися комп'ютерними іграми близько 20 років тому. Вони тоді тільки почали з'являтися і я тоді із своїм сином почала грати в "бродилки", а потім ми вже разом грали в Need For Speed,

– відзначила учасниця команди Ageless shooters Гала Кащєва.



Учасники команди Ageless shooters

"Я завжди була з своїм сином, в першу чергу, другом і тому не забороняла йому грати в комп'ютерні ігри, а навпаки – намагалася зрозуміти та спробувати з ним. І коли я йому сказала, що піду грати Counter Strike: GO, він відповів мені, щоб я навіть не сумнівалась і спробувала", – додала Гала Кащєва.

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"Якщо говорити про соціальну відповідальність в будь-якій великій компанії, то це важлива складова роботи. Вона, в першу чергу, направлена на тих, хто потребує підтримки та допомоги", – прокоментував генеральний директор компанії Lenovo в Україні Тарас Джамалов.

Організація професійних спортивних турнірів – це вже не щось, чим можна підтримати кіберспорт. Це швидше реклама та комерція. Тому ми шукали нішу, де ми дійсно будемо комусь корисними. В цьому проєкті ми побачили можливість потоваришувати покоління, – додав Тарас Джамалов.



Тарас Джамалов

Що відомо про Благодійний фонд "Життєлюб"?

Благодійний фонд "Життєлюб" – це проєкт, спрямований на організацію дозвілля людей поважного віку і надання їм необхідної адресної допомоги. Фонд працює в Києві з 2013 року і наразі щодня надає різнобічну допомогу 1500 людям у віці 55+.

Якихось преференцій щодо вибору дисципліни не було. Сам сенс проєкту в тому, щоб зруйнувати стереотипи. Думаю, що ми створюватимемо подібні команди й з інших дисциплін, тому що є попит,

– підкреслив виконавчий директор Благодійного фонду "Життєлюб" Дмитро Заражевський.



Дмитро Заражевський

Що таке Comic Con Ukraine? Це наймасштабніший фестиваль коміксів і косплею в Україні, на якому відвідувачі можуть побачити грандіозне косплей-шоу, виставку коміксів, насолодитися зоною відеоігор і взяти участь у змаганнях. У 2019 Comic Con відбудеться 21-22 вересня на Арт-заводі "Платформа" в Києві.

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