Кіберспортсмени розіграли участь в турнірі на "Чу-Ва-Чі": деталі

Нещодавно сервери Electronic Arts піддались масштабній атаці хакерів із угрупування LizardSquad. Варто зауважити, що саме в цей час компанія проводила кваліфікаційні матчі до масштабного турніру з FIFA 20. Учасники не змогли увійти в один матч, тому їм довелося визначати переможця за допомогою гри "Камінь-ножиці-папір", або "Чу-Ва-Чі".

Реакція Electronic Arts

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Офіційний акаунт змагальних турнірів з FIFA негайно відреагував на цю ситуацію, намагаючись відхреститися від участі в даному рішенні.

Організатори заходу заявили, що гравці самі наполягли на тому, щоб визначити переможця за допомогою матчу в "камінь, ножиці, папір", і їх ніхто не примушував до цього.

Я не можу в це повірити! Нам довелося грати в "камінь, ножиці, папір", тому що ми не змогли знайти один одного в матчі кваліфікацій турніру за ліцензією Electronic Arts! Це що взагалі таке? Я все,

– написав учасник кваліфікацій Шон Галі у себе в Twitter.

I cannot believe it !! @EASPORTSFIFA @EAFIFADirect We literally had to play a rock paper scissors becauce we couldn’t find each other to invite in an EA LICENSED QUALIFIER . WTF !! I am done — Shaun Galea (@brandsha56) February 29, 2020

Що мало б бути за правилами

З іншого боку, за офіційним регламентом турніру за наявності технічних проблем обом учасникам кваліфікацій присуджується поразка. Кажучи простіше, їх дискваліфікують. Зроблено це для того, щоб уникнути махінацій з боку кіберспортсменів. Так що партія в "камінь, ножиці, папір" була непоганим рішенням проблеми.

Неясно лише одне: якщо технічні неполадки виникли через проблеми на стороні організатора турніру, чому EA не взяла на себе відповідальність? Кваліфікаційний матч можна було перенести на іншу дату. Але в підсумку один з учасників змагання програв з рахунком 3:1, опинившись слабкішим за супротивника в найбільш народній в світі грі.

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