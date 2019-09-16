Кидали їжу, косметику та іграшки: iPhone 11 Pro дотепно прорекламували

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Цікава реклама iPhone 11 Pro
Цікава реклама iPhone 11 Pro

Під час офіційної презентації компанія звернула увагу на міцність нової лінійки iPhone 11. Тож у новій рекламі смартфонів компанія теж зробила акцент на міцності.

Про що реклама? У ролику ми бачимо новенький iPhone 11 Pro, який помістили в аеродинамічну трубу і на нього висипають багато "небезпечних речей". Це і дитячі іграшки, косметика та інші речі з жіночої сумочки, а також їжа і навіть весільний торт.

До теми: Морський круїз або професійна камера: що можна купити замість нового iPhone 11 Pro Max

При чому підібрали такі речі, з якими смартфон мав би зустрітись в реальному житті, наприклад, під час ігор з дітьми чи потрапивши до жіночої сумочки. Всі ці випробування телефон успішно витримує.

Що ще цікавого у iPhone 11 Pro? У дизайні він мало чим відрізняється від попередника – це та ж набридлива моноброва. Щоправда виробник додав третю основну камеру та смарагдовий колір корпусу.

Роздільна здатність кожного з модулів становить 12 Мп. Основна і ширококутна така ж, як у iPhone 11. А третій додатковий модуль на 12 Мп, який забезпечує дворазовий зум.

Реклама iPhone 11 Pro: відео 

Новинка отримала новий чіп – A13: 6-ядерний процесор з тактовою частотою 2,66 ГГц виявився значно швидше попередника. За запевненням виробника – це найпотужніший процесор на ринку.

Щодо ціни, то вартість iPhone 11 Pro становить тисячу доларів (25 000 гривень). А старша версія iPhone 11 Pro Max оцінена у 1100 доларів (27 500 гривень).

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони iPhone 11 Apple iPhone
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