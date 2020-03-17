Кількість користувачів Windows 10 перевалило за мільярд

Microsoft оголосила про нове досягнення Windows 10. Під управлінням актуальної версії операційної системи сьогодні працюють понад мільярд активних пристроїв. Таким чином, програмне забезпечення компанії використовує кожна сьома людина на планеті в більш ніж двохстах країнах світу.

Представники корпорації розповіли про ключові факти еволюції Windows 10, яка, як повідомляється, використовується в кожній компанії, яка входить в перелік Fortune Global 500.

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Розвиток операційної системи

Оновлення Windows 10 випускаються кілька разів на рік, в той час як більш ранні версії операційної системи отримували великі апдейти раз на три роки.

У програмі Windows Insider Program, яка передбачає попереднє тестування й оцінку нових збірок Windows 10, беруть участь понад 17,5 мільйона добровольців з усіх країн світу, а спеціальна команда Windows Accessibility фокусується на інклюзивних принципах дизайну і розробки продуктів, орієнтованих на зручність користувача.



Кількість користувачів Windows 10 перевалила за мільярд

За даними розробників, Windows 10 – єдина операційна система, встановлена ​​на більш ніж 80 000 моделей і конфігурацій різних лептопів і пристроїв "2 в 1". Завдяки хмарному сервісу Azure і віртуальним машинам "десятка" стала доступна практично на всіх платформах – від Mac до iOS і пристроях на Chrome OS.

Представники Microsoft також заявили про намір інвестувати в розвиток інших версій Windows, включаючи Windows IoT, Windows 10 Teams, Windows Server, Windows 10 в режимі S, Windows 10X і інших варіантів операційної системи.

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