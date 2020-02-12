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Кількість шкідливих програм для Android-пристроїв значно зросла

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Кількість шкідливих програм для Android-пристроїв значно зросла / Фото з вільних джерел

Система захисту Android-пристроїв від шкідливих програм Google Play Protect зафіксувала значний приріст небезпечних програм. За даними пошукового гіганта, минулого року сервіс заблокував майже 2 мільярди «шкідників», а однією з причин такого сплеску називають використання неофіційних магазинів додатків.

Статистика блокування за 2019 рік

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У 2019 році сервіс Play Protect, який призначений для сканування Android-додатків на можливі загрози, заблокував 1,9 мільярда сумнівних інсталяцій зі сторонніх джерел. Для порівняння, за 2017 та 2018 роки число таких блокувань склало 1,6 мільярда, повідомляє ZDNet.

Чому зростає кількість загроз

Зростання цього показника, на думку компанії, пояснюється двома причинами:

  • Удосконалення роботи Play Protect, завдяки чому сервіс з більшою точністю виявляє і зупиняє шкідливий софт.
  • Інсталяція користувачами Android на свої пристрої додатків не з Google Play.

Зараз система Play Protect доповнена великою кількістю функцій, завдяки яким сервіс ефективно працює як вбудована антивірусна програма для Android-пристроїв. За замовчуванням сервіс сканує всі встановлювані додатки.

За даними Google, зараз Play Protect здійснює понад 100 мільярдів перевірок в день.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Додатки Google Google Play Кібербезпека Новини Техно Техно Інтернет
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