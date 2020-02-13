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Кількість загроз для macOS стрімко зростає

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Кількість загроз для macOS стрімко зростає / Unsplash

Багато користувачів вважають пристрої під управлінням macOS більш безпечними, ніж PC на Windows. Однак з цим твердженням не згодна компанія Malwarebytes Labs, яка спеціалізується на рішеннях в галузі кібербезпеки. Згідно зі звітом експертів, число шкідливих програм для платформи Apple неухильно зростає.

macOS стала небезпечною

До теми: Кількість шкідливих програм для Android-пристроїв значно зросла

Згідно з опублікованою статистикою, в 2019 році загальна кількість виявленого шкідливого програмного забезпечення для macOS зросла на 400% в порівнянні з попереднім роком.

З урахуванням коригування цієї цифри через зростання числа користувачів Mac, які використовують софт Malwarebytes, в середньому на кожен "потерпілий" комп'ютер Apple припадає до 11 загроз на рік проти 4,8 загрози в 2018 році.

Для порівняння, на комп'ютерах під управлінням Windows ця цифра склала близько 5,8 "шкідників" на один PC.

Чим це спричинено

Зростання числа загроз експерти пояснюють низькою ефективністю вбудованих систем захисту macOS, нездатною ефективно боротися з рекламним ПЗ і потенційно небажаними програмами, що встановлюються без відома користувача. У доповіді також наголошується, що всього один зареєстрований інцидент на Mac не стосувався випадку обманної інсталяції небажаного софта.

Компанія закликала користувачів "яблучних" PC більш серйозно ставитися до забезпечення безпеки комп'ютерів під управлінням macOS.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Кібербезпека Apple Windows 10 macOS Новини Техно Техно Інтернет
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