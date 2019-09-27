Кінець епохи черг: адмінпослуги обіцяють перевести в онлайн за п'ять років

Усі адміністративні послуги переведуть у режимі онлайн вже за 5 років. Якщо їх не можна буде отримати таким чином, то вони не надаватимуться взагалі.

Режим онлайн допоможе створення максимально простий та якісний сервіс. Про це сказав віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час П’ятого нацiонального форуму IT-директорів органiв влади у Києві.

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Федотов наголосив, що вони не будуть "оцифровувати той хаос, який є сьогодні". Натомість працюватимуть над удосконаленням дизайну процесів – того, як вони влаштовані.

Є великі цілі у міністерства і перша – оцифрувати 100% послуг за 5 років, і якщо послуга не буде надаватись онлайн, то вона не буде надаватись і офлайн. При цьому, ми забрали функцію формування політики у сфері адмінпослуг,

– додав він.

Федотов також зауважив, що хоче зробити простий сервіс, щоб держава була "максимально непомітною" і послуги надавались якнайпростіше.

Зазначимо, Володимир Зеленський за 5 років хоче перевести 90% усіх державних послуг в режим онлайн. Завдяки цьому у країні збираються й подолати корупцію, зменшивши кількість взаємодії громадян і бізнесу з владою.

Що відомо про п'ятий ІТ-форум?Участь у ньому беруть ІТ-директори з органів влади усіх рівнів в Україні. Окрім того, присутні представники донорів, що прагнуть підтримувати розвиток електронного урядування в Україні. П'ятий форум присвячений співпраці між Україною та Європейським Союзом у розвитку цифрового суспільства. Особливий наголос зроблять на розбудові довіри у цифровому суспільстві при розробленні IT-систем та публічних е-сервісів.