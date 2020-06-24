Китай оштрафував компанію, яка створила популярну платформу TikTok. Все через те, що сервіс нібито відходить від цінностей соціалізму.

Водночас санкції наклали ще на декілька сервісів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Загалом державне відомство Китаю з кіберпростору перевірило 31 сервіс, з яких 10 були оштрафовані. Мовиться про Bilibili, Huya і DouYu. Останні два вже заявили про припинення оновлень із 23 червня.

Як пояснює офіційний Китай, санкції наклали за поширення "вульгарного контенту", а сервіси "відходять від соціалістичних цінностей, псують атмосферу в суспільстві та ставлять під загрозу здорове зростання молоді".

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