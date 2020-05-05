Китай запустив ракету Chang Zheng-5В з прототипом пілотованого корабля нового покоління

У Китаї на космодромі Веньчан, провінція Хайнань, запустили важку ракету Chang Zheng-5B ("Великий похід-5B). Корисним навантаженням виступає прототип пілотованого космічного корабля нового покоління КНР вагою 21,6 тонни.

Як повідомляє 24 канал, важка ракета Chang Zheng-5В була спеціально розроблена для проєкту пілотованої космічної станції КНР.

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Що відомо про ракету Chang Zheng-5В?Це нова двоступенева модифікація найважчої китайської ракети, яка на відміну від оригінальної триступеневої Chang Zheng-5, що виводить супутники на геоперехідну орбіту, призначена для доставки вантажів на низьку орбіту Землі.



Ракета обладнана чотирьма бічними прискорювачами, на кожному з яких стоять по два киснево-гасових двигуна YF-100, і 5-метровим центральним блоком з двома киснево-водневими двигунами YF-77. Ракета здатна виводити до 25 тонн на низьку навколоземну орбіту Землі.



Ракета Chang Zheng-5В на стартовому столі



Політ китайської ракети з прототипом космічного корабля

Плани Китаю

КНР розраховує використовувати Chang Zheng-5B для запуску міжпланетних автоматичних станцій і, починаючи з 2021 року для побудови своєї багатомодульної низькоорбітальної пілотованої станції.

В першому випробувальному пуску ракети Chang Zheng-5B, який який відбувся 5 травня, на орбіту відправили прототип нового пілотованого корабля.



Прототип китайського пілотованого космічного корабля

Пілотований космічний корабель нового покоління КНР

Прототип нового корабля був доставлений на космодром Веньчан ще 20 січня. Перспективний китайський пілотований корабель повинен буде замінити нинішні кораблі "Шеньчжоу" (Shenzhou) і вантажні кораблі "Тяньчжоу" (Tianzhou). Він складається з великого апарату капсульного типу здатного до повернення і одноразового службового відсіку. На відміну від "Шеньчжоу", побутові відсіки у нього відсутні.

Спусковий апарат корабля розрахований на 10 польотів на орбіту. Він обладнаний знімним теплозахисним покриттям. Для пом'якшення удару об поверхню будуть використовуватися надувні амортизатори, аналогічні тим, які застосовуються на кораблі Starliner компанії Boeing, В безпілотному режимі китайський корабель зможе використовуватися для повернення на Землю вантажів з космосу, як це робить корабель SpaceX Dragon.

Прототип нового корабля буде виведений на орбіту з апогеєм 8000 км. Висока швидкість входу в атмосферу Землі повинна буде підтвердити ефективність нового теплозахисного покриття.

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