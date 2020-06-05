Компанії Nio вдалося те, чого не змогла домогтися Tesla з самим Ілона Маском – зробити заміну акумуляторів в електромобілях замість їх зарядки дійсно працюючою технологією. За два роки Nio побудувала вже понад 130 станцій і здала в оренду свої батареї понад півмільйона разів. Секрет успіху у відсутності вибору, швидкості заміни, роботизації і вартості послуги.

Ідея полягає в тому, щоб замість нескінченно довго чекати зарядки батареї – просто замінити її на вже заряджену на спеціальній станції, пише Electrek.

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Реалізація цієї бізнес-моделі досі не була успішною. Стартап Better Place збанкрутував, Tesla, яка запустила технологію зміни акумуляторів в 2014, побудувала єдину станцію і швидко згорнула проєкт. Ілон Маск не придумав як зробити процедуру заміни батарей в Tesla швидкою, зручною та вигідною компанії.

Не було особливих приводів чекати прориву й від компанії Nio, яка почала займатися розробкою цієї технології в 2018 році. Проте нещодавно китайський виробник електромобілів доповів про важливий етап: "На 26 травня 2020 року Nio Power здійснила понад 500 000 замін акумулятора".

Як це працює

Йдеться про повністю автоматизований процес, який вимагає не більше ніж трьох хвилин, не рахуючи в'їзду та виїзду зі спеціального боксу. Тобто час такої перезарядки дійсно можна порівняти з тим, що витрачається на заправку повного бака на звичайній АЗС. Станції розташовані в основному в регіоні Пекіна – Тяньцзіня – Хебей, всього їх вже понад 130.

Ключовий фактор – ціна послуги і що в неї входить. Nio здає батареї підвищеної місткості в оренду подобово – за 10 доларів на добу. Китайські користувачі (як і покупці електрокарів в інших країнах) вважають за краще не переплачувати і беруть собі електричні машини, як правило, зі стандартними батареями або зовсім початкового рівня. Але у таких власників електрокарів регулярно виникають потреби в довгих поїздках, коли немає можливості або бажання витрачати час на очікування підзарядки. Тут і вступає в гру Nio, пропонуючи свій сервіс містких батарей.

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Якщо користуватися сервісом навіть щодня, виходить 300 доларів в місяць або близько 7 977 гривень. Приблизно стільки ж коштує в сумі заправка 8 раз в місяць 95-м бензином машини з баком в 60 літрів. Економії на паливі у користувачів Nio не виникає, але вони платять за комфорт.