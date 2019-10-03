Китайські інженери створили власний зорельот для місячної місії: фото

Слідом за Ілоном Маском та NASA про підготовку до власної пілотованої місії на Місяць оголосили китайські розробники. В мережі вже з’явилися перші фото нового зорельота, який створили в КНР.

За заявою розробників, зорельот вже готується до льотних випробувань і в перспективі складе конкуренцію аналогічним рішенням інших держав, повідомляє ресурс space.com.

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Китайська академія космічних технологій (CAST) опублікувала перші знімки нового космічного корабля, офіційна назва якого ще не оголошена.

Короткі характеристики ракети. Новинка заввишки 9 метрів з максимальною масою близько 20 тонн складається з двох модулів – пасажирського і сервісного, який буде відповідати за управління польотом і життєзабезпечення космонавтів. За наявною інформацією, апарат призначений для польотів в глибокий космос і може нести на борту від чотирьох до шести осіб.

Випробування ракети. Перше випробування пасажирського модуля відбулося в 2016 році, тестовий безпілотний політ космічного корабля імовірно відбудеться в першій половині 2020 року за допомогою важкої ракети-носія Long March 5B. Раніше віце-президент CAST Лі Мін заявив, що після демонстраційних пусків апарат може бути швидко введений в експлуатацію і для польотів на китайську космічну станцію.

Мета місії. Китайські ЗМІ відзначають, що в планах керівництва країни – пілотована експедиція на Місяць до 2030 року. Хоча цей проєкт ще не був затверджений, в даний час ведеться розробка надважкої ракети-носія Long March 9, аналогічної за своїми характеристиками американській Saturn V, розробленої агентством NASA.

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