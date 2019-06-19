Китайський бренд Vivo відкриває офіс в Україні: вже набирає працівників

Китайська компанія Vivo, що займається виробництвом смартфонів, запустила український сайт. Компанія готується відкрити представництво у Києві і вже оголосила про пошук працівників в український офіс.

На це звернуло увагу видання Tehnot.com. Як пише медіа, у списку регіонів на глобальному сайті Vivo немає посилання на українську версію, але вона доступна за прямим лінком.

Читайте також: Як виглядає український IT-шник: дослідження

Також на сайті є інформація про сервісний центр в Києві.

Vivo відкриває офіс в Україні

Робота в офісі Vivo

Разом із відкриттям представництва бренд запускає і пошук вакансій для роботи в офісі. Шукати компанія вирішила працівників за допомогою Work.ua. Цікаво, що роботу пропонують не лише у Києві, але й у Харкові. Тож, можливо, ще один офіс відкриють ще й у цьому місті.

Всього компанія розмістила десять вакансій із пропонованою зарплатою від 12 до 30 тисяч гривень. Наприклад, SMM-менеджерові пропонують 23 тисячі гривень.

До речі, на українській версії сайту, окрім загальної інформації, доступний також список смартфонів, які будуть продавати на нашому ринку.

Що відомо про бренд Vivo? Це китайська компанія, що займається виробництвом смарфтонів. Компанію заснували у 2009 році в Китаї. У 2012 році компанія представила смартфон Vivo X1. З 2014 року почалась експансія на зарубіжні ринки. Нині вона є одним з найбільших виробників смартфонів в світі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно