Китайський ринок оговтується: Apple продала у березні вп'ятеро більше iPhone

Найбільший в світі ринок з продажу смартфонів, схоже, оговтується та починає відновлюватись після кризи. Завдяки цьому у березні компанія Apple відвантажила в Китаї приблизно 2,5 мільйона iPhone.

Цей показник у 5 разів більший, ніж був у в лютому, передає ixbt.com. У лютому в Китаї було відвантажено близько 500 тисяч смартфонів Apple.

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Ринок оговтується

За даними Китайської академії інформаційних і комунікаційних технологій (CAICT), урядового аналітичного центру, загалом поставки смартфонів у Китаї в березні склали 21 мільйон одиниць. Це більш ніж в три рази перевершує показник у лютому.

На початку березня у Китаї відновили свою роботу торгові точки і системи доставки електронної комерції – вони перебували у режимі паузи під час жорстких заходів щодо стримування спалаху.

Через вплив коронавірусу корпорація Apple змушена була закрити всі свої магазини на території Китаю. Та вже 13 березня в компанії повідомили, що усі 42 офіційні магазини Apple знову запрацювали. Щоправда, деякі з них працюють за зміненим графіком.

Святкувати перемогу зарано

При цьому говорити про повне відновлення ринку ще зарано. Адже цей показник все ще на 20% менший, ніж було відвантажено в березні 2019 року.

Однак, виробники смартфонів покладають великі надії на відновлення попиту в Китаї. Адже і США та Європі ситуація продовжує загострюватись, тож це завдає збитку продажам та економічній ситуації загалом.

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