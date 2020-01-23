Китайський вчений створив мову програмування, яка виявилась копією Python

Вчений з Китаю Лю Лей заявив, що розробив унікальну мову програмування. Вона отримала назву Mulan. Однак, експерти виявили, що ця мова насправді є популярною мовою програмування Python.

Як пише видання China Daily, у зв’язку зі скандалом, китайська академія наук відсторонила Лея від роботи.

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Лей розповів, що розробив Mulan аби навчати підлітків розробці програмного забезпечення.

Мова призначалась для на програмування, в першу чергу, інтернету речей (IoT). Також він запевнив, що його мову програмування вже почали вивчати у 700 початкових і середніх школах Китаю.

Однак, незалежна експертиза виявила, що бібліотека Mulan є дуже схожою на Python, там навіть одинакові назви файлів та іконок.

18 січня Лей зізнався, що використовував компілятор Python. Він розповів, що на Mulan школярі в основному писали базові програми та вибачився за надання неправдивої інформації.

Що відомо про Python?Це мова програмування, яку розробили у 1991 році. Її батьком став датський програміст Гвідо ван Россум. При цьому Python також запозичив багато рис таких мов, як C, C++ тощо. використовується в багатьох проектах та в різних якостях: як основна мова програмування або для створення розширень та інтеграції додатків.



На Python реалізована велика кількість проєктів, також вона активно використовується для створення прототипів майбутніх програм. Наразі в Україні Python є 5 за популярністю мовою програмування. А у рейтингу TIOBE він став “мовою року” за підсумками 2019.

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