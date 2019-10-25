Китайський виробник OPPO відкрив представництво в Україні

Ще одна китайська компанія, що виробляє смартфони, відкрила своє представництво в Україні. Разом з тим відбулася презентація серії смартфонів Reno2.

OPPO Reno 2

Ця модель отримала Dynamic AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,55 дюйма та роздільною здатністю Full HD + (2400 × 1080 пікселів). Селфі-камера захована у спеціальному висувному механізмі, що дало змогу зробити екран дійсно безрамковим.

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Основна камера має чотири модулі: 48 Мп Sony IMX586, 8-мегапінсельний ширококутний модуль , 2-мегапіксельний датчик глибини та додатковий модуль на 13 Мп. Камера отримала 5-кратний гібридний і 20-кратний цифровий зум. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

Ціна в Україні. Смартфон можна придбати у чорному, синьому і рожевому кольорах. Рекомендована вартість – 15 999 гривень.

OPPO провів презентацію у Києві

Reno 2Z

Ця модель багато в чому повторює Reno 2. Так, версія 2Z також має 16-мегапіксельну висувну фронтальну камеру. Та AMOLED-дисплей має дещо менший розмір – 6,53 дюйма.

Основна камера також має чотири модулі: 48 Мп, 8-мегапіксельний ширококутний модуль, а також 2-мегапіксельний сенсор глибини і 2-меапіксельний Mono Lens. Також є 10-кратний цифровий зум.

Ціна в Україні. Reno 2Z представлений у чорному і білому кольорах. Вартість – 11 999 гривень.

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