Китайський зонд передав на землю фото темного боку Місяця

Перший в історії місяцехід Chang’e 4, якому вдалось висадитись на зворотному боці Місяця, передав на Землю фото із цієї поверхні. Цю сторону Місяця називають "темною", адже вона завжди повернена від Землі.

Як пише видання CNet, на знімку видно сліди, які китайський місяцехід залишив під час своєї подорожі по поверхні.

Як відомо, Chang’e 4 осів на темному боці Місяця 3 січня. Це перша в історії людства успішна м'яка посадка на цю територію.

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Чому це важливо? Період обертання Місяця навколо власної осі збігається з періодом обертання навколо Землі. Тож супутник постійно обернений до нашої планети однією й тією ж стороною. Водночас інша його сторона є темною і недоступною для спостережень із Землі.

На фото видно сліди Chang’e 4

Тож висадка цього апарату є унікальним шансом для вчених краще вивчити інший бік Місяця.

Деталі місії. На Місяці апарат Chang’e 4 виконує астрономічні спостереження на низьких частотах радіодіапазону, проводить огляди місцевості, а також вивчає рельєф, мінеральний склад і структуру верхніх шарів місячної поверхні тощо.

Це перша в історії людства висадка на темну сторону Місяця

Крім того, зонд проводить дослідження радіаційних показників, вивчає переміщення від Сонця до Землі та спостерігає за сонячною короною (зовнішня частина атмосфери Сонця).

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