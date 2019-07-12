Китайський зонд передав на землю фото темного боку Місяця

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Китайський зонд Chang’e 4
Китайський зонд Chang’e 4 / gbtimes.com

Перший в історії місяцехід Chang’e 4, якому вдалось висадитись на зворотному боці Місяця, передав на Землю фото із цієї поверхні. Цю сторону Місяця називають "темною", адже вона завжди повернена від Землі.

Як пише видання CNet, на знімку видно сліди, які китайський місяцехід залишив під час своєї подорожі по поверхні.

Як відомо, Chang’e 4 осів на темному боці Місяця 3 січня. Це перша в історії людства успішна м'яка посадка на цю територію.

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Чому це важливо? Період обертання Місяця навколо власної осі збігається з періодом обертання навколо Землі. Тож супутник постійно обернений до нашої планети однією й тією ж стороною. Водночас інша його сторона є темною і недоступною для спостережень із Землі.

Chang’e 4 передав на землю фото темної сторони Місяця

На фото видно сліди Chang’e 4

Тож висадка цього апарату є унікальним шансом для вчених краще вивчити інший бік Місяця.

Деталі місії. На Місяці апарат Chang’e 4 виконує астрономічні спостереження на низьких частотах радіодіапазону, проводить огляди місцевості, а також вивчає рельєф, мінеральний склад і структуру верхніх шарів місячної поверхні тощо.

Chang’e 4 передав на землю фото темної сторони Місяця

Це перша в історії людства висадка на темну сторону Місяця

Крім того, зонд проводить дослідження радіаційних показників, вивчає переміщення від Сонця до Землі та спостерігає за сонячною короною (зовнішня частина атмосфери Сонця).

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Теги: Техно Новини Техно Місяць Китай Космос
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